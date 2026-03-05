Szijjártó Péter és Bárdosi Sándor is felszólal az ukrán zsarolás elleni tüntetésen pénteken

„Tiltakozzunk az ukrán zsarolás ellen! Pénteken 16 órától gyülekező Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt” – írta közösségi oldalára kitett bejegyzésében a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM).

Forrás: Facebook/Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A mozgalom tüntetést szervez péntek 16 órára az ukrán nagykövetség elé. A demonstráció során, 16.30 perctől beszédet mond Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik alapítója és Bárdosi Sándor, a Bajtárs Digitális Polgári Kör egyik alapítója.

„Zelenszkij leállította a hazánkat olcsó olajjal ellátó kőolajvezetéket. Minden eszközt bevet, hogy belezsaroljon minket a háború támogatásába. Kritikus időkben veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Káoszt szeretne kelteni, hogy egy ukránbarát pártot segítsen hatalomra. Ez a választásba való beavatkozás, ami elfogadhatatlan!” – szerepel a NEM bejegyzésében.

„Mindezek után azzal támadta a magyarokat, hogy nem vagyunk elég hálásak Ukrajnának és neki. Ami sok az sok! Zelenszkij arcátlansága határtalan. Zsarol minket, aztán elvárja, hogy legyünk hálásak neki. Tiltakozzunk az ukrán zsarolás ellen! Üzenjük meg: ebből elég volt!” – zárta bejelentését a mozgalom.