Pásztor Bálint: Elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése

Egy szuverén európai ország vezetőjével szemben ilyen hangnem megengedhetetlen – fogalmazott a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor Bálint Volodimir Zelenszkij szavaira reagált.

2026. 03. 05. 18:06
Elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegtése, kiállunk Orbán Viktor mellett – erről írt közösségi oldalán Pásztor Bálint. 

Egy szuverén európai ország vezetőjével szemben ilyen hangnem megengedhetetlen – fogalmazott Pásztor Bálint
A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt írta:

Megdöbbentő és elfogadhatatlan kijelentést tett Volodimir Zelenszkij, amikor arról beszélt, hogy ha valaki blokkolja az Ukrajnának szánt uniós támogatást, akkor »megadják ennek az embernek a címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön«. Egy szuverén európai ország vezetőjével szemben ilyen hangnem megengedhetetlen. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökeként a magyar nemzeti érdekeket képviseli, és joga van ahhoz, hogy a magyar emberek szempontjai szerint döntsön.

Pásztor Bálint hozzátette:

Mi, vajdasági magyarok különösen értjük, mit jelent a béke, a biztonság és a felelős döntés. Kiállunk Orbán Viktor mellett, és elutasítunk minden olyan nyomásgyakorlást vagy fenyegetést, amely egy demokratikusan megválasztott vezetőt próbál megfélemlíteni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. 

