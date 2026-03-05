Pásztor Bálint: Elfogadhatatlan Zelenszkij fenyegetése

Megdöbbentő és elfogadhatatlan kijelentést tett Volodimir Zelenszkij, amikor arról beszélt, hogy ha valaki blokkolja az Ukrajnának szánt uniós támogatást, akkor »megadják ennek az embernek a címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön«. Egy szuverén európai ország vezetőjével szemben ilyen hangnem megengedhetetlen. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökeként a magyar nemzeti érdekeket képviseli, és joga van ahhoz, hogy a magyar emberek szempontjai szerint döntsön.