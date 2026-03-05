Egy argentin birtok elfeledett náci múltja

A Tandil melletti birtok új élete

Ma az egykori birtok modern turisztikai komplexumként működik. Faházak, tematikus kávézó, hostel és erdei szálláshelyek várják a vendégeket. A birtok legfeltűnőbb épülete azonban a francia stílusú villa, amely egykor Johannes Bernhardt menedéke volt.

Az egykori Bernhard-birtok napjainkban Fotó: Wikimedia Commons

A birtok mélyén két hatalmas vaskapu áll. Ezek egykor a Bernhardt-birtok bejáratát jelölték. A kapuk mögött sűrű erdő kezdődik, ahol az árnyékos lombkorona alatt páfrányok és cserjék nőnek.

Ki volt Johannes Bernhardt?

Johannes Bernhardt (1897–1980) német üzletember és politikai közvetítő volt, aki kulcsszerepet játszott a náci Németország és Francisco Franco rendszere közötti gazdasági és politikai kapcsolatok kiépítésében. Németországban született, az első világháborúban katonaként szolgált, majd a két világháború között Spanyolországban telepedett le, ahol kereskedelmi vállalkozásokkal foglalkozott.

Johannes Bernhard ( a képen balról a második) Franco és vezető spanyol személyiségek társaságában Fotó: El Pais

A spanyolországi német üzleti körök egyik befolyásos tagjává vált, és kapcsolatokat épített ki a helyi politikai elit, valamint a német diplomácia és hírszerzés szereplőivel.

A spanyol polgárháború és Franco hatalomra jutása

Bernhardt neve a spanyol polgárháború kitörésekor vált igazán ismertté. 1936 nyarán a Franco vezette felkelők számára döntő problémát jelentett, hogy elit csapataik – a marokkói Afrikai Hadsereg – a Gibraltári-szoros túloldalán rekedtek.

Bernhardt kulcsszerepet játszott abban, hogy kapcsolatot teremtsen Franco és a náci Németország vezetése között. Ő szervezte meg Franco megbízásából azt a küldöttséget, amely Adolf Hitlerhez fordult katonai segítségért.

Francisco Franco (középen ülve) hívei körében Fotó: Wikimedia Commons

A német támogatás eredményeként jött létre a híres marokkói légihíd, amely során német Junkers Ju–52 szállítógépek Marokkóból Spanyolországba szállították Franco csapatait. Ez a művelet a történelem első nagy léptékű katonai légiszállítási akciója volt, és jelentősen hozzájárult a nacionalista erők győzelméhez.

A HISMA és a náci gazdasági hálózat

A polgárháború alatt Bernhardt a náci Németország gazdasági érdekeinek egyik fő koordinátora lett Spanyolországban.

1936-ban létrehozta a HISMA (Hispano-Marokkanische Transport AG) nevű vállalatot, amely a német katonai segítség és az ellátási lánc szervezésében játszott szerepet.

A cég spanyol nyersanyagokat – például vasércet és más stratégiai anyagokat – szállított Németországba, ellentételezésként német hadianyag és technika érkezet Spanyolországba.