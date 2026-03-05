SpanyolországMúlt-korFranco-diktatúraArgentínanáci Németország

Egy argentin birtok elfeledett náci múltja

Tandil közelében, a Centinela-hegy lábánál egy különös múltú birtok áll. A 14 hektáros területen ma faházak, hostel és boutique hotel várja a látogatókat, de a hely története a XX. századi Európa sötét fejezeteihez vezet vissza. A birtok egykori tulajdonosa Johannes Bernhardt volt, a náci Németország gazdasági hálózatának kulcsszereplője, aki évtizedeken át élt itt, az argentin hegyek között.

Múlt-kor
2026. 03. 05.
Franco Spanyolországa jó kapcsolatokat ápolt Hitlerrel Fotó: Bundesarchiv/O.Ang.
A Tandil melletti birtok új élete

Ma az egykori birtok modern turisztikai komplexumként működik. Faházak, tematikus kávézó, hostel és erdei szálláshelyek várják a vendégeket. A birtok legfeltűnőbb épülete azonban a francia stílusú villa, amely egykor Johannes Bernhardt menedéke volt.

Az egykori Bernhard-birtok napjainkban  Fotó: Wikimedia Commons

A birtok mélyén két hatalmas vaskapu áll. Ezek egykor a Bernhardt-birtok bejáratát jelölték. A kapuk mögött sűrű erdő kezdődik, ahol az árnyékos lombkorona alatt páfrányok és cserjék nőnek.

Ki volt Johannes Bernhardt?

Johannes Bernhardt (1897–1980) német üzletember és politikai közvetítő volt, aki kulcsszerepet játszott a náci Németország és Francisco Franco rendszere közötti gazdasági és politikai kapcsolatok kiépítésében. Németországban született, az első világháborúban katonaként szolgált, majd a két világháború között Spanyolországban telepedett le, ahol kereskedelmi vállalkozásokkal foglalkozott.

Johannes Bernhard ( a képen balról a második) Franco és vezető spanyol személyiségek társaságában   Fotó: El Pais

A spanyolországi német üzleti körök egyik befolyásos tagjává vált, és kapcsolatokat épített ki a helyi politikai elit, valamint a német diplomácia és hírszerzés szereplőivel.

A spanyol polgárháború és Franco hatalomra jutása

Bernhardt neve a spanyol polgárháború kitörésekor vált igazán ismertté. 1936 nyarán a Franco vezette felkelők számára döntő problémát jelentett, hogy elit csapataik – a marokkói Afrikai Hadsereg – a Gibraltári-szoros túloldalán rekedtek.

Bernhardt kulcsszerepet játszott abban, hogy kapcsolatot teremtsen Franco és a náci Németország vezetése között. Ő szervezte meg Franco megbízásából azt a küldöttséget, amely Adolf Hitlerhez fordult katonai segítségért.

Francisco Franco (középen ülve) hívei körében Fotó: Wikimedia Commons

A német támogatás eredményeként jött létre a híres marokkói légihíd, amely során német Junkers Ju–52 szállítógépek Marokkóból Spanyolországba szállították Franco csapatait. Ez a művelet a történelem első nagy léptékű katonai légiszállítási akciója volt, és jelentősen hozzájárult a nacionalista erők győzelméhez.

A HISMA és a náci gazdasági hálózat

A polgárháború alatt Bernhardt a náci Németország gazdasági érdekeinek egyik fő koordinátora lett Spanyolországban.

1936-ban létrehozta a HISMA (Hispano-Marokkanische Transport AG) nevű vállalatot, amely a német katonai segítség és az ellátási lánc szervezésében játszott szerepet. 

A cég spanyol nyersanyagokat – például vasércet és más stratégiai anyagokat – szállított Németországba, ellentételezésként német hadianyag és technika érkezet Spanyolországba.

Kapcsolata a náci vezetéssel

Bernhardt közvetlen kapcsolatban állt a náci vezetés több tagjával. Adolf Hitler bizalmi közvetítőjeként működött a Franco-rezsimnél, és fontos szerepet töltött be a két rendszer közötti politikai és gazdasági együttműködésben.

Empfang des Reichsfühers SS Himmler beim Caudillo Während seines Aufenthaltes in Spanien, der im Zeichen der deutsch-spanischen Freundschaft stand, empfing auch der Staatschef Franco den deutschen Gast. UBz: Reichsführer SS Himmler während des Empfangs bei dem Generalissimus Franco. Ganz rechts der spanische Aussenminister Serrano Suner, hinter dem Caudillo (halb verdeckt) General Moscardo. Herausgabe 25.10.1940
A spanyol diktátor, Franco náci vezetők társaságában   Fotó: Bundesarchiv/O.Ang.

Bár nem volt klasszikus katonai parancsnok, politikai és gazdasági közvetítőként jelentős befolyással bírt.

A második világháború után

A náci Németország veresége után Bernhardt Spanyolországban maradt, ahol Franco rendszere védelmet nyújtott számos egykori náci tisztviselőnek és együttműködőnek. Az 1950-es években Argentínába költözött. Az ország ekkor sok európai menekültnek – köztük náci tisztviselőknek és üzletembereknek – adott menedéket.

Bernhardt a birtokon talált otthont, és gazdasági tevékenységet folytatott. Több évtizeden át viszonylag visszavonultan élt, bár időnként Európába is visszautazott.

Johannes Bernhard (a képen kalappal a kezében)  spanyolok társaságában Fotó: El Diario

A birtokon dolgozó házaspár, Eleuterio és Concepción gondnoki feladatokat látott el. Concepción emlékei szerint Bernhardt felesége, Ellen kedves és vendégszerető asszony volt. A család gyakran rendezett paellaebédeket a hétvégéken. A helyi legenda szerint egyszer Juan Domingo Perón argentín elnök is megfordult a házban. Johannes Bernhardt 1980-ban halt meg, 83 éves korában. Bár neve több történeti kutatásban is felmerült a náci gazdasági hálózatokkal kapcsolatban, életében soha nem állították bíróság elé.

További történelmi tárgyú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin honlapján olvashat.



 



 

