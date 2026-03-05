Forradalmi áttörést hozhat a rák elleni küzdelemben egy baktérium

Forradalmi áttörést jelenthet a tumoros megbetegedések kezelésében az az új a módszer, amelyről a kanadai Waterloo-i Egyetem szaktudósai az ACS Synthetic Biology szaklapban közzétett publikációjukban számolnak be.

Forradalmi jelentőségű lehet a rák elleni közdelemben a Clostridium sporogenes baktériummal kapcsolatos kutatás Fotó: Fine Art America

Forradalmi áttörést hozhatnak a baktériumok a ráksejtek megsemmisítésében

A kutatócsoport a tumorsejtek leküzdésére a Clostridium sporogenes tudományos fajnevű baktériumot választotta ki. A Clostridium nemzetségbeli baktériumok a talajban élő úgynevezett anaerob mikroorganizmusok, amelyek jellemzően oxigénmentes környezetben élnek.

Az anaerob baktériumok olyan baktériumtípusok, amelyek oxigén jelenlétében nem képesek a túlélésre. Az anaerob baktériumok az anyagcseréjükhöz nitrogént, ként, vagy szén-dioxidot tartalmazó anyagokat használnak. Amennyiben az ilyen típusú vegyületek nem állnak rendelkezésre a környezetükben, egyes anaerob baktériumok fakultatív módon erjedéssel is képesek energiát előállítani, és az annak során keletkező cukrokat vagy más egyéb nagy energiájú szerves vegyületeket használják fel a túlélésükhöz.

A Waterloo-i Egyetem szaktudósai a kísérleteik során rájöttek arra, hogy a Clostridium sporogenes számára egy szilárd daganat belseje, ami oxigénmentes környezet és tele van elhalt sejtekkel, ideális, gyakorlatilag tökéletesnek mondható élőhely.

Ráksejtek illusztrációja Fotó: Science Photo Library via AFP/KATERYNA KON

„Ha a baktériumspórák bejutnak a daganatba, olyan környezetet találnak, ahol sok a tápanyag de nincs oxigén, amit ez az organizmus előnyben részesít, így elkezdi felfalni ezeket a tápanyagokat és ennek köszönhetően elkezd növekedni a kolóniájuk is” – magyarázza Dr. Marc Aucoin vegyészmérnök-professzor, a kanadai Waterloo Egyetem munkatársa, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz. „Tehát, miközben a kolonizáljuk velük ezt a teret, a baktériumok lényegében megszabadítják a testet a daganattól”- hangsúlyozza a professzor.

De mi lesz a testbe juttatott baktériumokkal azután, hogy elpusztították a tumort?

Kérdés, hogy mi történik, miután a folyamatosan növekvő baktériumkolónia teljesen felfalta már a tumort. A C. sporogenes baktériumnak oxigénmentes környezetre van szüksége amit meg is talál a tumoron belül, de miután elpusztította a daganatot és kijut a szervezetbe, ott viszont már oxigénben gazdag környezetbe kerül ahol emiatt azonnal elpusztul.

A tudósoknak sikerült azonban megoldást találniuk erre a problémára, méghozzá egy genetikai „varázslattal”.

Először is egy másik baktériumból, az ugyancsak a Clostridium nemzetségbeli C. aminovalericum fajnevű mikrobából származó gént ültettek be a C. sporogenes baktériumba, amely e genetikai módosításnak köszönhetően már képessé vált az oxigént tolerálni, ami által a baktériumok hosszabb ideig túlélhetnek amikor a tumor külső széleit falják, ahol viszont érintkezésbe kerülhetnek az oxigénnel.