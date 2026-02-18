Egy 5000 éves jégbarlangban megfagyott baktérium hihetetlenül ellenálló az antibiotikumokkal szemben

Az antibiotikumok évtizedeken át az emberiség első számú védelmi vonalát jelentették a bakteriális fertőzések ellen, de a gyógyszerek tömeges használata mára gyógyszerrezisztens szuperbaktériumok megjelenéséhez is vezetett. A kutatók most egy olyan ősi baktériumtörzset azonosítottak, amely évezredekkel a gyógyszeripar hajnala előtt már birtokolta azokat a túlélési stratégiákat, amelyeket ma szuperképességként kezelünk.

A biológiai értelemben vett rezisztencia az élőlények – leggyakrabban baktériumok – azon képessége, amellyel hatástalanítani tudják a számukra pusztító vegyületeket, például az antibiotikumokat. Olyan ez, mint egy evolúciós fegyverkezési verseny: a mikroba vagy „páncélt ölt”, hogy a hatóanyag ne jusson be hozzá, vagy olyan enzimeket termel, amelyek még a támadás előtt szétbontják a gyógyszert. Végeredményben a baktérium nemcsak túléli a kezelést, hanem képessé válik a zavartalan szaporodásra is a számára méregként ható vegyület jelenlétében.

A Frontiers in Microbiology folyóiratban kedden megjelent tanulmány a Psychrobacter SC65A.3 baktériumtörzset írja le, amelyet az erdélyi Aranyosfői-jégbarlang (Peștera Scărișoara) jégrétegeiben, 5000 éve fagyott állapotban fedeztek fel. A tesztek kimutatták, hogy az SC65A.3 10 rezisztens tíz különböző modern antibiotikum-osztálynak is ellenáll a modern antibiotikummal szemben, és több mint 100, a rezisztenciához köthető gént hordoz, annak ellenére, hogy soha nem találkozott ezekkel a gyógyszerekkel.

„Az olyan mikrobák vizsgálata, mint a Psychrobacter SC65A.3, feltárja, hogyan fejlődött ki természetes úton az antibiotikum-rezisztencia a környezetben, jóval a modern antibiotikumok alkalmazása előtt” – mondja Cristina Purcarea, a Román Akadémia Bukaresti Biológiai Intézetének vezető tudósa.

Az antibiotikum-rezisztencia sürgető fenyegetést jelent a globális közegészségügyre. Csak az Egyesült Államokban évente több mint 2,8 millió antibiotikum-rezisztens fertőzés fordul elő, és több mint 35 ezer ember hal meg ennek következtében a CDC 2019-es jelentése szerint.