Az USA is felismeri, az orosz energia kulcsfontosságú a világgazdaság számára

A globális energiapiac válságos helyzetéről tárgyaltak az orosz–amerikai gazdasági együttműködési munkacsoport vezetői egy floridai találkozón – közölte Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 7:38
Kirill Dmitrijev, Jurij Usakov, Steve Witkoff és Jared Kushner (Fotó: AFP)
„Több ígéretes projektet is megvitattunk, amelyek hozzájárulhatnak az orosz–amerikai kapcsolatok helyreállításához, valamint áttekintettük a globális energiapiac jelenlegi válságát is” – írta a Telegramon.

A globális energiapiac válságos helyzetéről tárgyaltak az orosz–amerikai találkozón (Fotó: AFP)
Dmitrijev szerint egyre több ország, mindenekelőtt az Egyesült Államok, kezdi felismerni az orosz olaj és földgáz jelentőségét a világgazdaság számára, valamint azt, hogy a Moszkva ellen bevezetett szankciók nem bizonyultak hatékonynak.

A két ország képviselőinek találkozóját egy nappal korábban tartották meg. Az amerikai delegáció tagja volt Steve Witkoff különmegbízott, Jared Kushner – Donald Trump veje –, valamint Josh Gruenbaum, a Fehér Ház főtanácsadója. Az orosz küldöttséget Dmitrijev vezette – írja a RIA Novosztyi.

Az Izrael és az Egyesült Államok, illetve Irán közötti konfliktus gyakorlatilag megbénította a hajózást a Hormuzi-szorosban, amely kulcsfontosságú útvonal a Perzsa-öböl menti országok energiaforrásainak világpiacra juttatásában.

Borítókép: Kirill Dmitrijev, Jurij Usakov, Steve Witkoff és Jared Kushner (Fotó: AFP)

