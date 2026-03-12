Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

szegedi tudományegyetemtápláld a jövőt!újvidéki egyetemképzés

„Tápláld a jövőt!” – új képzés indult az élelmiszeripari szakembereknek

A digitalizáció, a fenntarthatóság és az egészségtudatos élelmiszerfejlesztés áll a középpontjában annak a magyar–szerb felnőttképzési programnak, amely uniós támogatással indult el. A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész tudást adjon az élelmiszeripar szakembereinek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 12. 8:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar és szerb összefogással, uniós támogatással indult hiánypótló felnőttképzési program, amely az élelmiszeripar legégetőbb kihívásaira – a digitalizációra, a fenntarthatóságra és az egészségtudatosságra – kínál gyakorlati megoldást – tájékoztatott a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága szerdán.

 

A 216 ezer eurós (83,4 millió forintos) költségvetésű projektet a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara és az Újvidéki Egyetem partnerségben valósítja meg szoros szakmai együttműködésben az SZTE Mérnöki Karával, amely kulcsszerepet vállal a tananyagfejlesztésben, az oktatási programok szakmai előkészítésében és lebonyolításában.

Szabó P. Balázs, az SZTE Mérnöki Kar innovációs és fejlesztési dékánhelyettese közölte, Tápláld a jövőt! (Feeding the Future) program alapvető küldetése, hogy a modern élelmiszeripar kihívásaihoz igazodva, komplex és gyakorlatias tudással vértezze fel a szektor szakembereit. 

A képzés központi eleme a fenntarthatóság, amely a körforgásos élelmiszerrendszerek kialakítására és a rendszerszemléletű gondolkodásmód elsajátítására ösztönzi a résztvevőket.

A 80 órás, komplex képzési program február és május között valósul meg. A tananyag négy elméleti modulban fedi le a soft készségeket, a digitális élelmiszerrendszereket, a KKV-k modern eszköztárát és az egészségtudatos táplálkozást. Az elméleti tudást 16 órás gyakorlati képzés egészíti ki, melynek során a résztvevők négy hazai helyszínen, üzemlátogatásokon ismerhetik meg a legmodernebb technológiákat. 

Az oktatás során kiemelt hangsúlyt kap a digitalizáció, korszerű adatkezelő eszközök használatával képessé teszik a szakembereket az adatvezérelt döntéshozatalra és az üzleti hatékonyság növelésére.

A program fontos eleme az egészségtudatos termékfejlesztés, a speciális étrendi trendek felismerése és a gyors piaci reagálás. A versenyképesség javítása érdekében segítik a résztvevőket a hatékony márkakommunikációban és a professzionális üzleti kapcsolatépítésben is.

A képzés fejlődési lehetőséget kínál a HoReCa szektor szereplőinek, valamint az innovatív megoldásokat kereső élelmiszeripari szakértőknek és mérnököknek – áll a közleményben.

Borítókép: Magyar–szerb élelmiszeripari felnőttképzési program indult (Forrás: Szegedi Tudományegyetem)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai

Krasznahorkai világa 2.

Bayer Zsolt avatarja

(Butasággal és aljassággal fertőzött)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu