„Tápláld a jövőt!” – új képzés indult az élelmiszeripari szakembereknek

Magyar és szerb összefogással, uniós támogatással indult hiánypótló felnőttképzési program, amely az élelmiszeripar legégetőbb kihívásaira – a digitalizációra, a fenntarthatóságra és az egészségtudatosságra – kínál gyakorlati megoldást – tájékoztatott a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága szerdán.

A 216 ezer eurós (83,4 millió forintos) költségvetésű projektet a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara és az Újvidéki Egyetem partnerségben valósítja meg szoros szakmai együttműködésben az SZTE Mérnöki Karával, amely kulcsszerepet vállal a tananyagfejlesztésben, az oktatási programok szakmai előkészítésében és lebonyolításában.

Szabó P. Balázs, az SZTE Mérnöki Kar innovációs és fejlesztési dékánhelyettese közölte, Tápláld a jövőt! (Feeding the Future) program alapvető küldetése, hogy a modern élelmiszeripar kihívásaihoz igazodva, komplex és gyakorlatias tudással vértezze fel a szektor szakembereit.

A képzés központi eleme a fenntarthatóság, amely a körforgásos élelmiszerrendszerek kialakítására és a rendszerszemléletű gondolkodásmód elsajátítására ösztönzi a résztvevőket.

A 80 órás, komplex képzési program február és május között valósul meg. A tananyag négy elméleti modulban fedi le a soft készségeket, a digitális élelmiszerrendszereket, a KKV-k modern eszköztárát és az egészségtudatos táplálkozást. Az elméleti tudást 16 órás gyakorlati képzés egészíti ki, melynek során a résztvevők négy hazai helyszínen, üzemlátogatásokon ismerhetik meg a legmodernebb technológiákat.

Az oktatás során kiemelt hangsúlyt kap a digitalizáció, korszerű adatkezelő eszközök használatával képessé teszik a szakembereket az adatvezérelt döntéshozatalra és az üzleti hatékonyság növelésére.

A program fontos eleme az egészségtudatos termékfejlesztés, a speciális étrendi trendek felismerése és a gyors piaci reagálás. A versenyképesség javítása érdekében segítik a résztvevőket a hatékony márkakommunikációban és a professzionális üzleti kapcsolatépítésben is.

A képzés fejlődési lehetőséget kínál a HoReCa szektor szereplőinek, valamint az innovatív megoldásokat kereső élelmiszeripari szakértőknek és mérnököknek – áll a közleményben.