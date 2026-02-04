Így érhetik el könnyebben a külpiacokat a magyar gazdák

Új, kifejezetten a magyar gazdák és élelmiszeripari szereplők külpiacra lépését segítő szolgáltatást indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A NAK Külpiaci Támogató Portál célja, hogy a termelők gyorsan és egyszerűen juthassanak hozzá az export elindításához szükséges alapinformációkhoz és a külképviseletek elérhetőségeihez. A portál fő elemei az országismertetők és a termékkereső, de célzott információkérésre is lehetőség nyílik.

Élelmiszerexportunk évről évre meghatározó tényező a teljes magyar külkereskedelemben, hiszen exporttöbbletünk csaknem negyven százaléka köthető a hazai mezőgazdasághoz és élelmiszeriparhoz. Legfontosabb exporttermékünk (értékben nézve) az állateledel és a takarmány, de jelentős mennyiséget szállítunk ki húsokból és gabonafélékből is. Exportunk döntő többsége az EU országaiba irányul, és csupán húsz százaléka kerül az EU-n kívüli piacokra. Az elmúlt időszak globális folyamatai miatt azonban jelentős kockázatok jelentek meg a hagyományos európai piacainkon, hiszen az Ukrajnával vagy a Mercosur-országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodás, a vámháború vagy éppen a Kína által bejelentett büntető intézkedések jelentősen korlátozhatják a belső EU-s export lehetőségét – írja közleményében a NAK.

A jövőben ezért egyre inkább hangsúlyossá válhatnak azok az EU-n kívüli piacok, például a Balkánon, Észak-Afrikában, Közép-Ázsiában, a Közel-Keleten vagy éppen a Távol-Keleten, ahol komoly piaci lehetőségek nyílhatnak a magyar élelmiszerek számára is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – együttműködésben a kormányzattal – ezért egy új szolgáltatással segíti a magyar gazdákat és élelmiszeripari szereplőket: ennek részeként országimertetők készültek csaknem harminc európai és Európán kívüli országról, bemutatva többek között az adott ország élelmiszerimportját, a szállítási útvonalakat, a szabványokat, egyúttal feltüntetve az adott országban működő külképviseletünk elérhetőségét is.

A https://export.nak.hu/ címen indított NAK Külpiaci Támogató Portál másik fontos szolgáltatása egy termékkereső szoftver, ahol az adott termékre vonatkozó összes lehetséges importpiacot megtekinthetjük. Ezzel jelenleg negyven mezőgazdasági termékre tudunk rákeresni több mint negyven ország külkereskedelmi adatai alapján. A felhasználók konkrét termékre keresve megtudhatják, mely országok importálnak jelentős mennyiséget egyes árukból. Az adatok négy fő kategóriába sorolva érhetők el: szántóföldi kultúrák, zöldségek, gyümölcsök és állati termékek. Az ingyenesen elérhető szolgáltatás részeként a gazdálkodók és az élelmiszeripari vállalkozások segítséget kaphatnak az exporthoz szükséges dokumentumok, hivatalos elérhetőségek és további információk beszerzésében is.

A rendszer a jövőben további országokkal és funkciókkal bővül majd – jelezte a kamara.