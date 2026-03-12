Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

– A kormány elsősorban az energiahelyzettel volt kénytelen foglalkozni. Arról döntöttünk, hogy védett árat vezetünk be az üzemanyagokra – tájékoztatott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

A tárcavezető felhívta a figyelmet, a közel-keleti konfliktus miatt a kőolaj és a földgáz nem tud a célhelyre eljutni, ezért kétszeresen káros, hogy Zelenszkij elzárta a kőolajvezetéket. Mint mondta, az, hogy a védett üzemanyagár elsősorban a magyarokra vonatkozik, azért van, hogy megelőzzék az üzemanyagturizmust.

Kifejtette, magyar küldöttség ment Ukrajnába, hogy megnézzék a vezeték állapotát. Hozzátette: ez egy lehetőség Zelenszkijnek is, és a Molnak is. Úgy véli, az, hogy Zelenszkij nem akar tudomást venni a küldöttségről, az arra utal, hogy nincs akadálya a szállítás újra indításának.

Ha Zelenszkij elnök feloldja a blokádot akkor mi is támogatni fogjuk, hogy a többi európai ország hitelt adjon Ukrajnának

– mondta Gulyás Gergely.

Hozzátette, elítélik azt, hogy Zelenszkij fenyegeti a magyar miniszterelnököt, a családját és Magyarországot, azonban értik, hogy az ukránoknak érdeke lenne egy ukránbarát kormány, de ettől meg nem elfogadhatóak az ilyen fenyegetések.

– Ahogy azt is elítélünk minden európai energiaellátást fenyegető támadást. Tévesnek tartjuk a háború meghosszabbítását szolgáló gondolatot és törekvést. Felhívjuk minden háborúban álló országot, hogy ne veszélyeztessék az energiaellátást – jelentette ki a miniszter. Elmondta azt is, meggyőződtek arról, hogy elégségesek Magyarország energiatartalékai. Bár az Adria-vezeték kapacitása nem elegendő, az biztos, hogy a kieső készletet pótolni tudjuk onnan.

Cikkünk frissül…