Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

KormányinfóGulyás GergelyVitályos Eszter

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámol a kormány legfontosabb döntéseiről. A Kormányinfóról lapunk élő szöveges tudósítás formájában számol be.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 9:43
Kormányinfó Fotó: Bruzák Noémi
Fotó: Bruzák Noémi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A kormány elsősorban az energiahelyzettel volt kénytelen foglalkozni. Arról döntöttünk, hogy védett árat vezetünk be az üzemanyagokra – tájékoztatott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

A tárcavezető felhívta a figyelmet, a közel-keleti konfliktus miatt a kőolaj és a földgáz nem tud a célhelyre eljutni, ezért kétszeresen káros, hogy Zelenszkij elzárta a kőolajvezetéket. Mint mondta, az, hogy a védett üzemanyagár elsősorban a magyarokra vonatkozik, azért van, hogy megelőzzék az üzemanyagturizmust.

Kifejtette, magyar küldöttség ment Ukrajnába, hogy megnézzék a vezeték állapotát. Hozzátette: ez egy lehetőség Zelenszkijnek is, és a Molnak is. Úgy véli, az, hogy Zelenszkij nem akar tudomást venni a küldöttségről, az arra utal, hogy nincs akadálya a szállítás újra indításának.

Ha Zelenszkij elnök feloldja a blokádot akkor mi is támogatni fogjuk, hogy a többi európai ország hitelt adjon Ukrajnának

– mondta Gulyás Gergely.

Hozzátette, elítélik azt, hogy Zelenszkij fenyegeti a magyar miniszterelnököt, a családját és Magyarországot, azonban értik, hogy az ukránoknak érdeke lenne egy ukránbarát kormány, de ettől meg nem elfogadhatóak az ilyen fenyegetések.

– Ahogy azt is elítélünk minden európai energiaellátást fenyegető támadást. Tévesnek tartjuk a háború meghosszabbítását szolgáló gondolatot és törekvést. Felhívjuk minden háborúban álló országot, hogy ne veszélyeztessék az energiaellátást – jelentette ki a miniszter. Elmondta azt is, meggyőződtek arról, hogy elégségesek Magyarország energiatartalékai. Bár az Adria-vezeték kapacitása nem elegendő, az biztos, hogy a kieső készletet pótolni tudjuk onnan.

Cikkünk frissül…

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai

Krasznahorkai világa 2.

Bayer Zsolt avatarja

(Butasággal és aljassággal fertőzött)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu