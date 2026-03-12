Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

FradiFerencvárosMohammed Abu FaniRobbie KeaneFTC

A Fradi nagy visszatérője a mellőzés után elmondta, milyen edző valójában Robbie Keane

Az őszi mellőzés után Mohammed Abu Fani ismét rendszeres pályára lép a Ferencvárosban. Az izraeli válogatott középpályás a visszatérés mellett Robbie Keane-ről és Dibusz Dénesről is elmondta a véleményét, de szóba került a Fradi Braga elleni Európa-liga-párharca is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 11:19
Mohammed Abu Fani ismét rendszeresen lehetőséget kap a Ferencvárosban Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Mohammed Abu Fani az ősszel alig kapott lehetőséget a Fradiban, az Európa-liga-keretbe akkor nem is nevezték. Tóth Alex távozásával ez a helyzet megváltozott, az izraeli futballista az előző nyolc mérkőzésen hétszer a kezdőcsapatban kapott helyet, és ennek nagyon örül.

A Fradi légiósa szerint Robbie Keane tökéletes edző
A Fradi légiósa szerint Robbie Keane tökéletes edző Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

– Nehéz dolgunk van a magyar bajnokságban és a nemzetközi kupaporondon is, de jó pozícióban vagyunk, így is kell folytatnunk, nem vehetünk semmit garantáltnak. Boldog vagyok, hogy újra játszhatok, jó érzés, hogy visszatértem a csapatba, mindig jó érzés a Fradiban játszani – mondta az M4 Sportnak a futballista, aki azt is elárulta, hogyan építette fel újra a kapcsolatát Robbie Keane-nel. – Minden játékosnak vannak jó és rossz időszakai.

Robbie nagyszerű edző, tökéletes.

Mindenki a legjobbat szeretné a csapatnak és a klubnak, ezért próbálunk így vagy úgy segíteni. Jó kapcsolatban vagyunk. Az a dolgom, hogy a lehető legjobban teljesítsek, hogy a kezdőben kapjak helyet.

Abu Fani a Braga elleni párharccal kapcsolatban elmondta, tisztában vannak vele, hogy ellenfelük nagyszerű csapat, de úgy véli, ugyanez elmondható a Ferencvárosról is.

– Fontos lesz, hogy a szurkolóink mögöttünk álljanak, biztassanak minket. Az Európa-ligában ezen a szinten mindenki kiváló, de megteszünk mindent csütörtökön. Kreatívnak kell lennünk, talán nem lesz sok helyzetünk, ki kell használunk a lehetőségeinket, ezen a szinten minden helyzet jelentőségteljes.

Visszatért a Fradi legendája

A 27 esztendős középpályás hozzátette, nagyon örül annak, hogy a hosszú időt kihagyó Dibusz Dénes ismét a csapat rendelkezésére állhat.

– Dénes a Fradi és a magyar futball legendája. Őrületes, hogy több mint tíz éve itt van. Érezni lehet rajta, mennyire szereti a klubot – olyan, amikor a klubról beszél, mintha a családjáról, a gyerekeiről lenne szó. Szerintem jobban szereti a klubot, mint a gyerekeit. Számunkra is egy igazi legenda, tudja, hogyan kell beszélni a játékosokkal, hogy hogyan érzik magukat. Boldog vagyok, hogy visszatért.

 

