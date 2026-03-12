Gulyás Gergely: Ukrajna nem számíthat a támogatásunkra, amíg akadályozza az energiaellátásunkat

„Az ukrán elnök nem akar tudomást venni a magyar tényfeltáró delegációról, és ez jól mutatja, hogy nincs akadálya a szállítás újraindításának a Barátság kőolajvezetéken” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Gulyás Gergely azt mondta: nyilvánvaló, hogy a magyar szakmai bizottság is meggyőződhet arról, amiről „nekünk egyébként van tudomásunk”, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéket nem érte olyan károsodás, amely lehetetlenné tenné a vezeték újranyitását.

„Önmagában az, hogy Ukrajna nem akar tudomást venni, Zelenszkij elnök nem akar tudomást venni erről a delegációról, jól mutatja, hogy megfelel a valóságnak az, amit mondtunk, illetve amit műholdfelvételekkel és egyéb korábbi kommunikációval – a Mol és a Barátság kőolajvezetéket fenntartók közötti kommunikációval – is bizonyítottunk: akadálya nincsen annak, hogy a szállítás újrainduljon” – fogalmazott.

Gulyás Gergely kijelentette: Magyarország továbbra is fenntartja ezt az álláspontját, és a jövő heti európai uniós csúcson Orbán Viktor miniszterelnök azt fogja képviselni, hogy Ukrajna nem számíthat Magyarország támogatására mindaddig, amíg „az ország energiaellátását Zelenszkij elnök veszélyezteti”.