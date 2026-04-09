Magyarország megbízható és jó szövetségese a NATO-nak + videó

Magyarország érdeke, és büszke is lehet rá, hogy a világ legerősebb országával és kormányával szövetségesi és baráti kapcsolata van – hangsúlyozta a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A két ország gazdasági együttműködése kibővült: az elmúlt évben a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordot ért el, és már az idei esztendő első hónapjainak adataiból az látszik, hogy a tavalyi rekord is megdől – közölte.

A jó viszony és barátság az Egyesült Államokkal önmagában is cáfolja azt a felelőtlen és hazug propagandát, amely a magyar NATO-szerepvállalással kapcsolatos – jelentette ki a kancelláriaminiszter.