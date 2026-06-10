Hiányzott a tisztelet a magyar válogatottból? Súlyos kritika a bombagól szerzőjétől

Schäfer a 3-1-es győzelem ellenére súlyos kritikával illette a válogatott hozzáállását a kazahok ellen.

Gyenge volt a részünkről. Rosszul játszottunk. Nem volt meg a kellő intenzitás, kellő harciasság, kellő tisztelet a címeres mez iránt, főleg az első félidőben.

Megítélése szerint a második félidőben a cserék lendítettek a csapat játékán akkorát, hogy végül sikerült nyerni, akkor már rendben volt a játék.