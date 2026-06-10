magyar labdarúgó–válogatottSchäfer AndrásSzoboszlai Dominik

Hiányzott a tisztelet a magyar válogatottból? Súlyos kritika a bombagól szerzőjétől

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Schäfer András lába a Bundesliga utolsó fordulója után a magyar válogatottban is elsült. Az Union Berlin középpályása a Kazahsztán elleni felkészülési meccsen élete egyik legnagyobb gólját lőtte, ami nagyon kellett a 3-1-es győzelemhez kedd este Debrecenben. Schäfer elmesélte, miért kacsintott rá Szoboszlai Dominikre a gólja előtt, de súlyos kritikát is megfogalmazott a válogatottról – hiányolta a címeres mez iránti tiszteletet a kazahok ellen.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 7:37
A Kazahsztán elleni 3-1-es győzelem után a bombagólt szerző Schäfer András súlyos kritikát fogalmazott meg
A Kazahsztán elleni 3-1-es győzelem után a bombagólt szerző Schäfer András súlyos kritikát fogalmazott meg Fotó: Mirkó István
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Schäfer a 3-1-es győzelem ellenére súlyos kritikával illette a válogatott hozzáállását a kazahok ellen.

Gyenge volt a részünkről. Rosszul játszottunk. Nem volt meg a kellő intenzitás, kellő harciasság, kellő tisztelet a címeres mez iránt, főleg az első félidőben.

Megítélése szerint a második félidőben a cserék lendítettek a csapat játékán akkorát, hogy végül sikerült nyerni, akkor már rendben volt a játék.

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Pilhál György
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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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