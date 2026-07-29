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Világbajnok a magyar női kardcsapat! Óriási fordítás Kína ellen a döntőben

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Zsinórban a negyedik vívó-világbajnokságon állt dobogóra a magyar női kardválogatott. A 2022-es és 2023-as arany, majd a 2025-ös bronzérem után most Hongkongban újra aranyérem került a lányok nyakába. A Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca összeállítású kardcsapat a vb-döntőben 45-41-es győzelmet aratott Kína ellen Hongkongban.

Szalay Attila
2026. 07. 29. 13:31
A Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca összeállítású magyar női kardválogatott világbajnok Hongkongban Forrás: X / FIE Fencing
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Videón, ahogy világbajnok lett a magyar női kardcsapat:

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