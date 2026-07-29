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Rendkívüli készültség a hőség miatt: harmadfokú riasztást adtak ki az egész országra

hungarometközéphőmérséklethőség

Rendkívüli készültség a hőség miatt: harmadfokú riasztást adtak ki az egész országra

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Csütörtöktől a jövő hét keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben Magyarországon. Több vármegyében a napi középhőmérséklet a 29 Celsius-fokot is meghaladhatja, miközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tartós kánikula életveszélyes állapotokat is okozhat.

Munkatársunktól
2026. 07. 29. 12:47
Kánikula, hőség, Forrás: Polyak Attila
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Az idősekre és a kórnikus betegekre fokozottan figyeljünk ezekben a napokban, hívják fel a figyelmet a hatóságok (Fotó: Polyak Attila)
Az idősekre és a kórnikus betegekre fokozottan figyeljünk ezekben a napokban, hívják fel a figyelmet a hatóságok (Fotó: Polyak Attila)

Arról is írtak, a hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. Azt javasolják, hogy a legmelegebb időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet.

Ajánlott a lakások árnyékolása és éjszakai átszellőztetése, valamint a könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselése. A rendszeresen szedett gyógyszereket a betegtájékoztatóban előírt hőmérsékleten kell tárolni, a magas hőmérséklet befolyásolhatja egyes készítmények stabilitását. Kiemelten fontos, hogy gyermekeket és háziállatokat ne hagyjanak parkoló gépkocsiban, mivel az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

A rendőrség fokozott óvatosságra int a tartós kánikula miatt (Fotó: Nemeth Andras Peter9
A rendőrség fokozott óvatosságra int a tartós kánikula miatt (Fotó: Nemeth Andras Peter9

Az elmúlt időszakban naponta csaknem száz szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égnek, esetenként akár több tíz hektáron. 

Azt kérik, a hőségriasztás ideje alatt mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban. Javasolták, hogy ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott legyen szén-monoxid-érzékelő, mert a hőség miatt a kéményben légdugó alakulhat ki, amely miatt szén-monoxid keletkezhet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. 

A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is.

Gajdos László miniszter pedig arról tájékoztatott Facebook-oldalán, hogy Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex. A rendkívüli készültség értelmében az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei az ország 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban végzi az aszály elleni fellépést.

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