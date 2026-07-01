Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)
Hiába szólt Magyar Péter, rekordot döntött az áramfogyasztás
A rekordközeli villamosenergia-fogyasztás és a jelentősen megugró vízhasználat alapján Deák Dániel politikai elemző szerint nem látszik, hogy a kormány energiatakarékosságra és vízspórolásra vonatkozó felhívásai érdemi hatást gyakoroltak volna a lakosságra. Az elemző úgy véli, a kialakult helyzet politikai szempontból is figyelemre méltó jelenség.
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