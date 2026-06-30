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Magyar Péter azt kéri az emberektől, hogy használjanak kevesebb vizet

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A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés keddi ülése. Magyar Péter a beszédében szót ejtett a hőségről és a vízhelyzetről. De nem felejtette el, hogy ismét az előző kormányt kritizálja.

Máté Patrik
2026. 06. 30. 9:19
Forrás: MEDIAWORKS
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Toroczkai szerint csak általánosságokról beszélt Magyar Péter

A miniszterelnök felszólalására válaszolva Toroczkai László úgy vélekedett, hogy több évtizedes mulasztásban van az ország a vízügyekben. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint nem várható el, hogy ötven nap alatt rendbe tegyék a problémát, de ennél többet várt volna Magyar Pétertől, akitől csak általánosságokat lehetett hallani.

Az ellenzéki politikus aki azt javasolta, hogy a kormány állítson fel egy operatív testületet olyan szakemberekkel, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a problémával. Toroczkai azt is javasolta, hogy azok a globális nagyvállalatok, amelyek használják a vízkincset – például az akkumulátorgyárak –, azonnal járuljanak hozzá a helyzet megoldásához, akár extra adók formájában.

A vidéki otthonfelújítási program folytatását követelte a KDNP

Rétvári Bence köszönetet mondott a vízügyi helyzet kezelésén dolgozóknak, majd fontosnak nevezte az Orbán-kormányok idején beszerzett katasztrófavédelmi járműveket és a kórházakban elindított klimatizációs programot.

A KDNP frakcióvezetője leszögezte, hogy 

az előző kabinet dolgozott a vízvisszatartáson, továbbá a vízügyi dolgozóknak harminc százalékos béremelést adtak.

A politikus az előző kormány eredményei közé sorolta a Vidéki Otthonfelújítási Programot is, ami a Kádár-kockák modernizálásáról szólt, és ma lehet utoljára benyújtani, mert nem jelent meg ezzel kapcsolatban új jogszabály.

Rétvári sajnálatát fejezte ki, hogy nem folytatódik a vidéki otthonfelújítási program, majd azt követelte a kormánytól, hogy segítsenek alkalmazkodni a klímaváltozás körülményeihez. Majd emlékeztetett, hogy a tiszás EP-képviselők a gazdáknak járó ingyenes öntözővíz biztosítása ellen szavaztak, köztük akkor még Magyar Péter is.

A Fidesz szerint indokolt a vízvezetékek cseréje

Gulyás Gergely ugyancsak köszönetet mondott a hőséggel szembeni védekezésben résztvevők munkájáért. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte, hogy a víziközművek fejlesztése fontos feladat, majd megjegyezte, hogy a vízveszteség mértéke közelít a 20 százalékhoz. Ugyanakkor jelezte, hogy ez uniós összehasonlításban nem tartozik a kimagasló adatok közé, ám ettől még indokolt a vízvezetékek cseréje.

A kormány az előző ciklusban döntött arról, hogy az aszályvédelem területén milyen intézkedéseket kell megtenni a vízkészletek növelésével, a csatornák, tározók, holtágak vízvisszatartó kapacitásának nagyobb kihasználásával. Kétségkívül kudarca az országnak, hogy kevesebb területet tudunk öntözni, mint a Kádár-rendszer utolsó éveiben

– húzta alá a Fidesz frakcióvezetője, aki a kárenyhítést és megelőzést is kulcsfontosságúnak nevezte.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mediaworks)

 

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