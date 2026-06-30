Magyar Péter azt kéri az emberektől, hogy használjanak kevesebb vizet

Toroczkai szerint csak általánosságokról beszélt Magyar Péter

A miniszterelnök felszólalására válaszolva Toroczkai László úgy vélekedett, hogy több évtizedes mulasztásban van az ország a vízügyekben. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint nem várható el, hogy ötven nap alatt rendbe tegyék a problémát, de ennél többet várt volna Magyar Pétertől, akitől csak általánosságokat lehetett hallani.

Az ellenzéki politikus aki azt javasolta, hogy a kormány állítson fel egy operatív testületet olyan szakemberekkel, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a problémával. Toroczkai azt is javasolta, hogy azok a globális nagyvállalatok, amelyek használják a vízkincset – például az akkumulátorgyárak –, azonnal járuljanak hozzá a helyzet megoldásához, akár extra adók formájában.

A vidéki otthonfelújítási program folytatását követelte a KDNP

Rétvári Bence köszönetet mondott a vízügyi helyzet kezelésén dolgozóknak, majd fontosnak nevezte az Orbán-kormányok idején beszerzett katasztrófavédelmi járműveket és a kórházakban elindított klimatizációs programot.

A KDNP frakcióvezetője leszögezte, hogy

az előző kabinet dolgozott a vízvisszatartáson, továbbá a vízügyi dolgozóknak harminc százalékos béremelést adtak.

A politikus az előző kormány eredményei közé sorolta a Vidéki Otthonfelújítási Programot is, ami a Kádár-kockák modernizálásáról szólt, és ma lehet utoljára benyújtani, mert nem jelent meg ezzel kapcsolatban új jogszabály.

Rétvári sajnálatát fejezte ki, hogy nem folytatódik a vidéki otthonfelújítási program, majd azt követelte a kormánytól, hogy segítsenek alkalmazkodni a klímaváltozás körülményeihez. Majd emlékeztetett, hogy a tiszás EP-képviselők a gazdáknak járó ingyenes öntözővíz biztosítása ellen szavaztak, köztük akkor még Magyar Péter is.