Döntött a mentelmi bizottság: egy tiszás képviselő sorsa kerül az Országgyűlés elé

Nem kérték ki a mentelmi jogot

Már majdnem három hónapja, hogy megalakult az új Országgyűlés, azonban a legfőbb ügyész még mindig nem indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését a telefonlopási ügyben.

Az Országgyűlés a szokásjog szerint a bizottsági jelentés alapján, vita nélkül határoz az ügyben, a mentelmi jog felfüggesztéséhez pedig a jelen lévő képviselők kétharmadának támogató szavazata szükséges. Ha köztörvényes ügyről van szó, a magyar Országgyűlés pártállástól függetlenül mindig ki szokta adni az érintett képviselőt. Azonban kérdés, hogy a kétharmados Tisza-frakció is tartaná-e magát ehhez az íratlan szabályhoz, ha arról kell dönteniük, hogy felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát.