Rendkívüli

Döntött a mentelmi bizottság: egy tiszás képviselő sorsa kerül az Országgyűlés elé

európai parlamentpesti központi kerületi bíróságtoroczkai lászlóMagyar Péter

Döntött a mentelmi bizottság: egy tiszás képviselő sorsa kerül az Országgyűlés elé

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az Országgyűlés mentelmi bizottsága összesen öt képviselő, többek között Magyar Péter miniszterelnök, és az ittasan vezető tiszás, Varga Lőrincz Mihály ügyét is tárgyalta.

Gábor Márton
2026. 07. 29. 13:40
Forrás: Facebook/Varga Lőrinc Mihály - TISZA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem kérték ki a mentelmi jogot 

Már majdnem három hónapja, hogy megalakult az új Országgyűlés, azonban a legfőbb ügyész még mindig nem indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését a telefonlopási ügyben. 

Az Országgyűlés a szokásjog szerint a bizottsági jelentés alapján, vita nélkül határoz az ügyben, a mentelmi jog felfüggesztéséhez pedig a jelen lévő képviselők kétharmadának támogató szavazata szükséges. Ha köztörvényes ügyről van szó, a magyar Országgyűlés pártállástól függetlenül mindig ki szokta adni az érintett képviselőt. Azonban kérdés, hogy a kétharmados Tisza-frakció is tartaná-e magát ehhez az íratlan szabályhoz, ha arról kell dönteniük, hogy felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát.

Az Európai Parlament megvédte a Tisza vezérét

Mint ismert, 2024 nyarán, pár nappal EP-mandátuma átvétele előtt Magyar Péter annyira botrányosan viselkedett egy klubban, hogy végül a biztonsági szolgálat vezette ki hajnal négy óra körül a belvárosi szórakozóhelyről. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar nagy szeszes ital fogyasztása után órákon át agresszívan viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, 

Magyar egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. 

A telefont a búvároknak sikerült felszínre hozni, az abból kinyert adatok bizonyítékként szolgálnak. Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Az ügy, mivel Magyarnak mentelmi joga van, átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF). A legfőbb ügyész végül lopás miatt az EP elnökénél kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését. Az Európai Parlament többsége azonban akkor úgy döntött, nem adja ki Magyar mentelmi jogát.

Korábban eltörölte volna a mentelmi jogot Magyar Péter

Az ügy annak kapcsán különösen érdekes, hogy Magyar Péter a 2024-es uniós választási kampányban azzal járta az országot, hogy megszüntetné a politikusok mentelmi jogát.

Eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme

– mondta 2024. április 25-én egy fórumon Tamásiban.

Borítókép: Varga Lőrinc Mihály, a Tisza Párt országgyűlési képviselője (Forrás: Facebook/Varga Lőrinc Mihály - TISZA)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekÁVH

Önfeljelentés!

Bayer Zsolt avatarja

Várom a tisztelt rendőrség és a melyen tisztelt AVH megjelenését!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu