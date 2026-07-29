Döntött a mentelmi bizottság: egy tiszás képviselő sorsa kerül az Országgyűlés elé

Az Európai Parlament megvédte a Tisza vezérét
Mint ismert, 2024 nyarán, pár nappal EP-mandátuma átvétele előtt Magyar Péter annyira botrányosan viselkedett egy klubban, hogy végül a biztonsági szolgálat vezette ki hajnal négy óra körül a belvárosi szórakozóhelyről. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar nagy szeszes ital fogyasztása után órákon át agresszívan viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek,
Magyar egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.
A telefont a búvároknak sikerült felszínre hozni, az abból kinyert adatok bizonyítékként szolgálnak. Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Az ügy, mivel Magyarnak mentelmi joga van, átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF). A legfőbb ügyész végül lopás miatt az EP elnökénél kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését. Az Európai Parlament többsége azonban akkor úgy döntött, nem adja ki Magyar mentelmi jogát.
Korábban eltörölte volna a mentelmi jogot Magyar Péter
Az ügy annak kapcsán különösen érdekes, hogy Magyar Péter a 2024-es uniós választási kampányban azzal járta az országot, hogy megszüntetné a politikusok mentelmi jogát.
Eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme
– mondta 2024. április 25-én egy fórumon Tamásiban.
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