Összeül a mentelmi bizottság, Magyar Péter ügye is napirenden lesz

Nem kérték ki a mentelmi jogot

Már majdnem három hónapja, hogy megalakult az új Országgyűlés, azonban a legfőbb ügyész még mindig nem indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését a telefonlopási ügyben. A jogszabályok szerint amennyiben az ügyészség indítványozza egy parlamenti képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését, akkor a házelnök az indítványt azonnal továbbítja a mentelmi bizottságnak, amely ezt követően megvizsgálja az ügyet, meghallgatja az érintett képviselőt, majd javaslatot készít a parlament számára a mentelmi jog felfüggesztésére vagy fenntartására.

Az Országgyűlés a bizottsági jelentés alapján, vita nélkül határoz az ügyben, a mentelmi jog felfüggesztéséhez pedig a jelen lévő képviselők kétharmadának támogató szavazata szükséges. Ha köztörvényes ügyről van szó, a magyar Országgyűlés pártállástól függetlenül mindig ki szokta adni az érintett képviselőt. Azonban kérdés, hogy a kétharmados Tisza-frakció is tartaná-e magát ehhez az íratlan szabályhoz, ha arról kell dönteniük, hogy felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát.

Az Európai Parlament megvédte a Tisza vezérét

Mint ismert, 2024 nyarán, pár nappal EP-mandátuma átvétele előtt Magyar Péter annyira botrányosan viselkedett egy klubban, hogy végül a biztonsági szolgálat vezette ki hajnal négy óra körül a belvárosi szórakozóhelyről. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar nagy szeszes ital fogyasztása után órákon át agresszívan viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek,

Magyar egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.

A telefont a búvároknak sikerült felszínre hozni, az abból kinyert adatok bizonyítékként szolgálnak. Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Az ügy, mivel Magyarnak mentelmi joga van, átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF). A legfőbb ügyész végül lopás miatt az EP elnökénél kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését. Az Európai Parlament többsége azonban akkor úgy döntött, nem adja ki Magyar mentelmi jogát.