A beton nem gyógyít

A víz legalapvetőbb szabálya ugyanaz, mint a pénzé (így talán a mindenkori döntéshozók is közelebb kerülnek a megértéséhez): mindig mozgásban van, illetve mozgásban kell lennie. Ha egy helyben áll – például egy mesterséges tározóban –, akkor beposhad; úgy is, ha sokat halmozunk föl belőle. Ha viszont engedik oda jutni, ahol az emberi beavatkozás nélkül, illetve előtte magától is járt, akkor pulzál: kiárad és elapad, éltet, beszivárog a talajba, elpárolog a levegőbe, esőként újra leesik és így, körbe-körbe. Ötödikes tananyag, csak egyrészt senki se emlékszik rá, másrészt ha nem kell betonozni a közbeszerzés keretében, akkor se a kivitelező, se a megrendelő nem felhőtlenül boldog.

Észrevette már a kedves olvasó, hogy a nyári nappalaink a korábbi 30-33 fok helyett huzamosan 35-38 fokosak lettek, miközben a régebben 20-23 fokos nyári éjszakáink rendszeresen bemennek 20 fok alá? Nem dereng, melyik az a hely, ahol nappal megsül, éjszaka pedig megfagy az ember? Úgy bizony: a sivatag. Most már egyértelműen úton vagyunk arrafelé. A víz fajhője magas, nehezen melegszik és nehezen hűl, ezért ha elég párás a levegő, az enyhíti a hirtelen felmelegedést vagy a hirtelen lehűlést is. De a levegő nem elég párás, mert kiszárítottuk… mert mindent beszántottunk és lebetonoztunk, ami párologhatna. Vajon mi lehet az elgondolás amögött, hogy további betonozással majd megoldjuk a problémát? Most majd biztos sikerül? Mint a németeknek a következő világháborújuk? Nem hinném.

Fel kellene már tűnnie a széles nyilvánosságnak, hogy amikor óriási munkagépekkel és sok-sok betonozással belenyúlunk a természet működésébe, annak mindig vannak „nem várt” rossz következményei, és aztán pislogunk, hogy ja, hát erre nem számítottunk. Egy duzzasztónál például feltorlódik a hordalék, ezért iszaposodik a gát előtti rész, hordalék híján bevágódik, azaz mélyül a gát utáni szakasz, és ezzel a talajvizet, sőt akár ivóvízkészleteket is veszélyeztethet. Ha viszont az eredeti állapot felé mozdítjuk vissza a folyót, a tájat, abból nem lehet baj.