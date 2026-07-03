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Az ügyészség még mindig nem kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát

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Azzal, hogy országgyűlési képviselő lett, ismét megnyílt a lehetőség arra, hogy az ügyészség kikérje Magyar Péter mentelmi jogát. Azonban hiába telt el majdnem két hónap a parlament alakuló ülése óta, az ügyben még mindig nem történt előrelépés.

Máté Patrik
2026. 07. 03. 6:30
Fotó: Havran Zoltán
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Korábban eltörölte volna a mentelmi jogot Magyar Péter

Az ügy annak kapcsán különösen érdekes, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a 2024-es EP választások kampányában sorozatosan kijelentette, megszüntetné a politikusok mentelmi jogát.

Eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme

– mondta 2024. április 25-én egy fórumon Tamásiban.

Hallgatnak az ittasan vezető tiszás ügyében

Emellett továbbra sincs napirenden, hogy döntsenek Varga Lőrinc Mihály, a Tisza képviselőjének a mentelmi jogáról. Az ügy előzménye, hogy az Országgyűlés május 26-i ülésén Forsthoffer Ágnes házelnök ismertette, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság a tiszás politikus mentelmi jogának a felfüggesztését kezdeményezte járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indított ügyben. Ezután Varga Facebook bejegyzésben tudatta, hogy hibázott és a felelősségét teljes mértékben elismerte.

Lapunk korábban kereste Sasi-Nagy Editet, a bizottság tiszás elnökét, hogy megtudjuk: a mentelmi bizottság mikor tárgyalhatja az ügyet, az eddigi gyakorlatnak megfelelően támogatják-e, hogy a közvádas ügyben megvonják Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogát. Emellett az Országgyűlés mikor szavazhat a politikus mentelmi jogáról, valamint a Tisza-frakció megszavazza-e a saját képviselőjük mentelmi jogának a felfüggesztését, azonban nem kaptunk választ. Kerestük a Tisza-frakciót is, hogy megszavazzák-e Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogának a felfüggesztését, ám ugyancsak nem kaptunk választ.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

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