Magyar Péter romhalmazról beszél - kemény választ kapott a Fidesztől
Magyar Péter szerint az előző kormány kifosztott romhalmazként adta át a költségvetést, a Fidesz-frakció tételesen felsorolta, miért alakult ki nagyobb hiány az év első felében. Magyar Péter a családoktól, a nyugdíjasoktól és a rendvédelmi dolgozóktól sajnálja a pénzt – fogalmaz Facebook-bejegyzésében a frakció.
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