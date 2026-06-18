Húzzák az időt az ittasan vezető tiszás mentelmi ügyében

Az ügy pikantériája, hogy Kocsis Máté megszavazta a saját mentelmi joga felfüggesztését, míg Magyar Péter nem támogatta a mentelmi jog elvételét, miközben a saját édesanyja jelentette fel a Fidesz politikusát. Emellett a héten szavaztak Toroczkai Lászlónak a mentelmi ügyében, ám a Mi Hazánk frakcióvezetője ellen szintén magánvádas eljárás van folyamatban, így az Országgyűlés ebben az esetben is fenntartotta a mentelmi jogot.

Borítókép: Varga Lőrinc Mihály, a Tisza Párt országgyűlési képviselője (Forrás: Facebook)