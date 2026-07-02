Megvan, hogy kit ültet a Tisza a közmédia élére

horváth andrástiszaközmédia

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Új vezetőt kap a közmédia Horváth András személyében, akinek feladata lesz a szervezet átalakítása. A jogász megbízatása ideiglenes, végleges vezetőről később döntenek.

Máté Patrik
2026. 07. 02. 11:48
Borítókép: MTVA (Fotó: Facebook)
Borítókép: MTVA (Fotó: Facebook)
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Mint jelezte, több kérdést is feltettek arról, hogy mi alapján kap az ideiglenes vezető teljes felhatalmazást a közmédia vezetésére, és ezt hogyan kell majd elképzelni, de a kormánypárti képviselők csak zavaros ködösítéssel válaszoltak, amelyben „átvilágításért felelős vezetőnek” nevezték a jelöltet, vagy épp céges „felszámolóhoz” hasonlították. 

Szentkirályi kiemelte, hogy ez tényszerűen nem igaz, mert a törvény alapján teljes vezetői felhatalmazással bír, mindezt arra hivatkozva, hogy így akarják pártatlanná tenni a közmédiát. Szerinte ennek fényében az már csak hab a tortán, hogy a kormánypártok jelöltje a motivációs levelét azzal zárja: „Az elmúlt két év során több tevékenységemmel a rendszerváltás ügyét szolgáltam.”

Így lett Horváth András ügyvéd a magyar közmédia egyszemélyi – politikai alapon kijelölt – vezetője, akinek korábban sem szakmai, sem személyes kötődése nem volt a közmédiához

– jelentette ki a fideszes képviselő.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

 

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