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Ennyi volt, már nem védettek az üzemanyagárak

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Adásszünetet ugyan nem mertek elrendelni, de így is a feje tetejére állítják a közmédiát Magyar Péterék

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A parlament tiszás többsége kedden elfogadta a médiatörvény átfogó módosítását, amely gyökeresen átalakítja a közmédia működését. Bár Magyar Péterék korábban még radikálisabb lépéseket – például a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztését vagy költségvetési biztosok kinevezését – is kilátásba helyeztek, ezek végül kimaradtak a jogszabályból. A javaslat ugyanakkor szakmai körökből is komoly bírálatokat váltott ki.

Kárpáti András
2026. 06. 23. 11:12
Borítókép: MTVA (Fotó: Facebook)
Borítókép: MTVA (Fotó: Facebook)
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Figyelemre méltó, hogy a Tisza Párt korábban még a módosító javaslatnál is radikálisabb elképzeléseket lebegtetett be a közmédia átalakítása kapcsán. A választási kampány alatt Magyar Péter például azzal fenyegetőzött, hogy kormányra kerülve az egyik első intézkedése az lesz, hogy felfüggeszti a közmédia hírszolgáltatását addig, amíg nem biztosítják az objektív, pártatlan hírközlés feltételeit.

 

Nem lesz biztos

Tarr Zoltán pedig azt jelentette be májusi Facebook-videójában, hogy költségvetési biztost neveznek ki az MTVA-hoz és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH), amit pedig még az utóbbi szervezetnél is értelmezhetetlennek tartottak. Lapunk kérdésére hangsúlyozták: az NMHH önálló szabályozó szerv, amely kizárólag a törvénynek van alárendelve, és az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Végül ez a pont sem került bele a módosító javaslatba. 

Borítókép: MTVA (Fotó: Facebook)

 

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