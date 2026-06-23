Adásszünetet ugyan nem mertek elrendelni, de így is a feje tetejére állítják a közmédiát Magyar Péterék

Figyelemre méltó, hogy a Tisza Párt korábban még a módosító javaslatnál is radikálisabb elképzeléseket lebegtetett be a közmédia átalakítása kapcsán. A választási kampány alatt Magyar Péter például azzal fenyegetőzött, hogy kormányra kerülve az egyik első intézkedése az lesz, hogy felfüggeszti a közmédia hírszolgáltatását addig, amíg nem biztosítják az objektív, pártatlan hírközlés feltételeit.

Nem lesz biztos

Tarr Zoltán pedig azt jelentette be májusi Facebook-videójában, hogy költségvetési biztost neveznek ki az MTVA-hoz és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH), amit pedig még az utóbbi szervezetnél is értelmezhetetlennek tartottak. Lapunk kérdésére hangsúlyozták: az NMHH önálló szabályozó szerv, amely kizárólag a törvénynek van alárendelve, és az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Végül ez a pont sem került bele a módosító javaslatba.

Borítókép: MTVA (Fotó: Facebook)