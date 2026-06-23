Hatósági színtű jogkörök a vizsgálóbizottságoknál, eltüntetik a politikai reklámokat

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Törvényhozási dömpinget hozott az Országgyűlés keddi ülésnapja, ugyanis több javaslatot is elfogadott a tiszás többség. Egyebek mellett szavaztak a közmédia átalakításáról, az uniós források hazahozatalához szükséges javaslatcsomagról és a parlamenti vizsgálóbizottságok szigorításáról is.

Máté Patrik
2026. 06. 23. 10:58
Az Országgyűlés plenáris ülése. (Fotó: Havran Zoltán/MW)
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A Tisza átszabja a közmédiát

A tiszás többség elfogadta a közmédia átalakítását célzó törvényjavaslatot is. A javaslat megszünteti az MTVA-t és a Duna Médiaszolgáltatót is, helyükbe új szervezetek lépnek. Ezek ellenőrzésére pedig létrehoznák a Független Közmédia Testületet. A tervezet szerint ez a Független Közmédia Testület tulajdonosi jogokat gyakorolna az átalakuló Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint az MTI Nonprofit Zrt. felett. A testület költségvetését az Országgyűlés határozná meg, gazdálkodását pedig az Állami Számvevőszék ellenőrizné. A tervezet különválasztja a műsorszolgáltatási és a hírügynökségi feladatokat, emellett az előterjesztők szándéka szerint átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé tenné a közmédia működését.

Korábban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tudatta, hogy Grósz Juditot bízta meg, hogy miniszteri biztosként fogja össze a közmédia körüli teendőket. 

Megjegyzendő, hogy Grósz 2024-igaz RTL-nél dolgozott, annál a csatornánál, ami rendszeresen domborította ki a mindenkori ellenzék narratíváját a Fidesz-kormánnyal szemben.

Önmagában az is problémás, hogy milyen hatáskör alapján nevezett ki Tarr Zoltán miniszteri biztost a közmédia rendezésére, hiszen a tárcavezetőnek nincs és nem is lehet semmilyen feladata a közmédiával kapcsolatosan a törvény-előkészítő tevékenységen túl. A médiatörvényből ez egyértelműen következik, illetve a statútumrendelet sem tartalmaz ilyen feladatot, mint ahogy nem is tartalmazhat.

 

Jöhetnek az uniós források?

A parlament elfogadt az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. Az indítvány szövegében rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja és elfogadása a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött, a miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke közötti politikai megállapodás végrehajtásának részét képezi.

Rögzítik azt is, hogy

a törvényjavaslat kizárólag az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul, a szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel az Ukrajna európai uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Havran Zoltán)

 

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