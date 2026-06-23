Magyar Péter nem tudja mit csinál – Jön a pokol tüze a gazdaságra

„Mi lesz, ha senki sem vállalkozik? Szerintem mindenki látja. Ahogyan azt is, hogy mi nem lesz. Munkahelyek. Ha a kormányzás ezen az úton megy tovább, annak 9,5 millió kárvallotja lesz. Elhiszem, hogy lesz 141 olyan ember, aki ezek ellenére megszavaz minden javaslatot, hiszen az ő bevételeik még négy évig elvileg garantálva vannak. De nem hiszem, hogy egyiket sem érdekel senki más magán kívül. Hogy nincs egy családtagja, egy barátja, vagy horribile dictu egy szavazója, akinek a jóléte egy kicsit érdekli. És ezeknek az embereknek is a szemébe kell majd nézni. Könyörgöm, tegyenek végre az emberekért is. Minden szimbolikus akcióra jusson legalább egy olyan is, mely az átlag magyar életét könnyebbé teszi, mely munkalehetőséget teremt, mely béreket növel, mely adót csökkent, mely adminisztratív terheket mérsékel. Mert ha így folytatódnak a dolgok, annak nagyon rossz vége lesz” – zárta sorait a szakértő.

