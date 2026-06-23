Magyar Péterminiszterelnökparlament

„Türtőztesse magát, mert nem egy kocsmában van” – újabb botrányos ülés a parlamentben

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Közép-Európa jövője címmel tartotta Magyar Péter a parlamentben a keddi ülésnap kezdetén a napirend előtti felszólalását. A miniszterelnök tudatta, hogy a visegrádi együttműködés mai gödöllői találkozójára világos céllal érkeznek, egyebek mellett dolgozni akarnak a régió energiaellátásán vagy fejleszteni akarják a közlekedési folyosókat.

Máté Patrik
2026. 06. 23. 9:04
Fotó: Polyák Attila
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A javaslatai kapcsán Magyar Péter tudatta: dolgozni akarnak a régió energiaellátásnak a biztonságán, fejleszteni akarják az észak-déli közlekedési folyosókat, erősíteni akarják az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket, és vissza akarják építeni azt a politikai bizalmat, ami a visegrádi együttműködés legerősebb alapja.

 

Az MSZP-SZDSZ korszakot idézi a Tisza Párt

Toroczaki László szerint nem a lengyel-magyar barátság jegyében vezetett Magyar Péter első miniszterelnöki útja Lengyelországba. Hanem a liberálglobalista politikai társához, Donald Tuskhoz látogatott el.

Amikor találkozott Donald Tuskkal és Radoslaw Sikorskival akkor Sikorskitól megkérdezte, hogy ünnepli-e még az Északi-Áramlat felrobbantását?

– kérdezte a Mi Hazánk frakcióvezetője.

Az ellenzéki pártelnök arról is érdeklődött, hogy mi az a liberálglobalista közös alap, ami összeköti Magyar Pétert Donald Tuskkal és a terrorcselekményt ünneplő Radoslaw Sikorskival.

Majd megjegyezte, hogy teljesen hiteltelen a Tisza Pártól a nemzeti szimbólumok használata, ezután pedig felidézte a nagyváradi rendházban történteket. Toroczkai kijelentette, hogy olyat látott, amit még a kommunista diktatúrában sem tudtak elképzelni, szentmisére hatoltak be az egyenruhások. A Mi Hazánk elnöke szerint Orbán Anita erre olyan választ adott, ami az MSZP-SZDSZ korszakot idézte.

 

A nagyhatalmak próbálják megosztani a V4-eket

Rétvári Bence a felszólalásában hangsúlyozta, hogy Fidesz-KDNP-nek mindig fontos volt a visegrádi együttműködés. A KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy a nyugaton lévő európai intézmények többségében hoznak döntéseket, a nagyhatalmak pedig próbálják megosztani a V4-eket.

Össze kell fognunk, a történelemben is mindig így voltunk sikeresek, és a jövőben is így lehetünk sikeresek

– húzta alá Rétvári Bence.

Az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy az Orbán-kormányok több területen szorosabbá tették az együttműködést. A V4-ek uniós szinten együttműködtek a migrációs paktumnál és a kohéziós alapoknál is, valamint közösen kell fellépniük az európai országok szuverenitása védelmében is.

 

Tartózkodni kell a rossz gyakorlatok átvételétől

Gulyás Gergely szerint valamennyi frakció között egyetértés van abban, hogy a visegrádi együttműködés kiemelten fontos Magyarországnak. A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, 2010 és 2021 között volt a legerősebb az együttműködés. Ugyanakkor szerinte ami aggodalomra adott okot Lengyelországban a kormányváltás után, az most Magyarországon is aggodalomra ad okot. 

A Tusk-kormány nem csak a V4-ekkel való együttműködést korlátozta, hanem lefejezte az Alkotmánybíróságot, koncepciós eljárásokat indított, bírákat kötelezett hűségnyilatkozatra, újságírókkal szemben lépett fel.

– mondta Gulyás.

Most Magyarországon arra látunk kísérletet, hogy hogyan lehet közjogi szabályozással a politikai ellenfeleket ellehetetleníteni, hogyan lehet a demokratikus jogállammal szemben súlyos merényletet elkövetve visszamenőles hatállyal alkotmányozni, hogyan lehet alkotmánybírósági elnököt eltávolítani, és hogyan lehet a köztársasági elnökkel szemben Alaptörvényt-módosítani úgy, hogy megszűnjön a megbízatása. Elfogadhatatlan és rossz lépések

– tette hozzá.

A politikus az együttműködést fontosnak nevezte, de a rossz gyakorlatok átvételétől tartózkodna.

Botrányos csörte a Tisztelt Házban

Ezután az ülés a parlamenti frakciók napirend előtti felszólalásával folytatódott, amely során Toroczkai László tudatta: örömmel fogadták, amikor bejelentették, hogy felszámolják a korrupciót, de valójában itt a korrupcióellenes intézkedésekre hivatkozva a magyar történelem egyik legsötétebb diktatúráját kezdik kiépíteni, ami Európában is példátlan.

Toroczkai László szerint a bankárok kifosztották 2010 előtt az országot, és úgy látja, nekik készítik elő újra a lehetőséget a Tiszánál. A pártelnök Kapitány Istvántól arról érdeklődne, mennyit keresett a háborún a Shellnél, valamint megemlítette azt is, hogy Kármán András az Ersténél dolgozott. A pártelnök szerint az új köztársasági elnök a Tisza Párt bábja lesz. Toroczkai László arra számít, a költségcsökkentések után csak az oligarcháknak lesznek pártjai, mert az emberek nem fogják finanszírozni a pártokat.

Magyar Péter azzal kezdte válaszát, hogy Toroczkai kérje felvételét a Fideszbe, hátha ajánlanak önnek egy frakcióvezető-helyettesi posztot. A kormányfő szerint mindenki látja, hogy a Mi Hazánk semmi érdemire nem képes. Úgy vélte, hogy Kapitány Istvánnak és Kármán Andrásnak volt valódi munkahely és Toroczkai csak irigységből vette a szájára a két minisztert.

Soha életében valódi munkahelyen nem dolgozott, ezért most olyan embereket gyaláz, akik félmillió ember munkáját irányították, de türtőztesse magát, mert nem egy kocsmában van

– közölte a kormányfő arra reagálva, hogy Toroczkai László kommentálta a válaszát.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

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