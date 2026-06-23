„Türtőztesse magát, mert nem egy kocsmában van” – újabb botrányos ülés a parlamentben

A javaslatai kapcsán Magyar Péter tudatta: dolgozni akarnak a régió energiaellátásnak a biztonságán, fejleszteni akarják az észak-déli közlekedési folyosókat, erősíteni akarják az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket, és vissza akarják építeni azt a politikai bizalmat, ami a visegrádi együttműködés legerősebb alapja.

Az MSZP-SZDSZ korszakot idézi a Tisza Párt

Toroczaki László szerint nem a lengyel-magyar barátság jegyében vezetett Magyar Péter első miniszterelnöki útja Lengyelországba. Hanem a liberálglobalista politikai társához, Donald Tuskhoz látogatott el.

Amikor találkozott Donald Tuskkal és Radoslaw Sikorskival akkor Sikorskitól megkérdezte, hogy ünnepli-e még az Északi-Áramlat felrobbantását?

– kérdezte a Mi Hazánk frakcióvezetője.

Az ellenzéki pártelnök arról is érdeklődött, hogy mi az a liberálglobalista közös alap, ami összeköti Magyar Pétert Donald Tuskkal és a terrorcselekményt ünneplő Radoslaw Sikorskival.

Majd megjegyezte, hogy teljesen hiteltelen a Tisza Pártól a nemzeti szimbólumok használata, ezután pedig felidézte a nagyváradi rendházban történteket. Toroczkai kijelentette, hogy olyat látott, amit még a kommunista diktatúrában sem tudtak elképzelni, szentmisére hatoltak be az egyenruhások. A Mi Hazánk elnöke szerint Orbán Anita erre olyan választ adott, ami az MSZP-SZDSZ korszakot idézte.

A nagyhatalmak próbálják megosztani a V4-eket

Rétvári Bence a felszólalásában hangsúlyozta, hogy Fidesz-KDNP-nek mindig fontos volt a visegrádi együttműködés. A KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy a nyugaton lévő európai intézmények többségében hoznak döntéseket, a nagyhatalmak pedig próbálják megosztani a V4-eket.

Össze kell fognunk, a történelemben is mindig így voltunk sikeresek, és a jövőben is így lehetünk sikeresek

– húzta alá Rétvári Bence.

Az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy az Orbán-kormányok több területen szorosabbá tették az együttműködést. A V4-ek uniós szinten együttműködtek a migrációs paktumnál és a kohéziós alapoknál is, valamint közösen kell fellépniük az európai országok szuverenitása védelmében is.