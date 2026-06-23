Miközben Magyar és Tusk az EU néppárti fősodratához tartoznak, Andrej Babis cseh kormányfő többek között Orbán Viktor politikai szövetségese a patriótáknál, Szlovákiában pedig Robert Fico több vonatkozásban szuverenista vonalat visz. Utóbbival Magyar a múlt heti EU-csúcson röviden szót váltott, miközben Szlovákiában a magyar közösséget történelmileg sújtó Benes-dekrétumokat ismét kártyaként használja fel a pozsonyi politika. A magyar–szlovák diplomáciai „barátkozást” nehezíti, hogy Peter Pellegrini szlovák elnök és Juraj Blanár külügyminiszter is kifogásolta Magyar Trianonnal kapcsolatos kijelentését. – Magyar Péter és mozgatói számára Fico nem szövetséges, hanem akadály egy Brüsszel-barát Közép-Európa víziójában. A Benes-dekrétumokkal való szembehelyezkedésének fő hajtómotorja épp ez, nem pedig a felvidéki magyar kisebbség védelme. Az „önmagunkkal határosak vagyunk” és más provokatív kijelentések csak álnemzeti köntösbe bújtatott alagútfúrással érnek fel az utolsó euroszkeptikus EU-tagállami kormány bástyája alatt – állítja a felvidéki publicista.
Gödöllőn építenék újra Visegrádot: ma először lesz négyes csúcs házigazdája Magyar Péter
Magyar Péter kormányfő meghívására kedden Gödöllőre érkezik a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök, hogy reményeik szerint fellendítsék a visegrádi együttműködést. Kérdés azonban, alkalmas-e továbbra is a négyes formáció arra, hogy kiálljon Közép-Európa érdekeinek védelmében. A lapunk által megkérdezett szakértő szerint ezt a feladatot a Patrióták Európáért szövetség veszi át, miközben a magyar diplomácia a négyeken túlmutató közép-európai együttműködést is szervez.
Mindeközben a magyar diplomácia az őszre egy tágabb közép-európai együttműködési formát is előkészít; ebben viszont a lengyelek nem szerepelnek. Orbán Anita külügyminiszter a múlt héten Bécsben egyeztetett Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszterrel (és liberális pártelnökkel) az úgynevezett C5-ös találkozó előkészítéséről, erre hazánk és Ausztria mellett Csehország, Szlovákia és Szlovénia képviselői hivatalosak.
Borítókép: Előkészületek egy korábbi visegrádi csúcson (Fotó: NurPhoto / BEATA ZAWRZEL)
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