Visegrádi EgyüttműködésV4Gödöllői KastélyRobert FicoMagyar Péter

Gödöllőn építenék újra Visegrádot: ma először lesz négyes csúcs házigazdája Magyar Péter 

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Magyar Péter kormányfő meghívására kedden Gödöllőre érkezik a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök, hogy reményeik szerint fellendítsék a visegrádi együttműködést. Kérdés azonban, alkalmas-e továbbra is a négyes formáció arra, hogy kiálljon Közép-Európa érdekeinek védelmében. A lapunk által megkérdezett szakértő szerint ezt a feladatot a Patrióták Európáért szövetség veszi át, miközben a magyar diplomácia a négyeken túlmutató közép-európai együttműködést is szervez.

Szőcs László
2026. 06. 23. 6:49
V4 Visegrádi négyek A man is cleaning a red carpet minutes before the Summit of Heads of Government of the Visegrad Group starts in Katowice, Poland on June 30, 2021. The meeting concluded V4 Polands presidency and passed it to Hungary. (Photo by Beata
Fotó: BEATA ZAWRZEL Forrás: NurPhoto
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Miközben Magyar és Tusk az EU néppárti fősodratához tartoznak, Andrej Babis cseh kormányfő többek között Orbán Viktor politikai szövetségese a patriótáknál, Szlovákiában pedig Robert Fico több vonatkozásban szuverenista vonalat visz. Utóbbival Magyar a múlt heti EU-csúcson röviden szót váltott, miközben Szlovákiában a magyar közösséget történelmileg sújtó Benes-dekrétumokat ismét kártyaként használja fel a pozsonyi politika. A magyarszlovák diplomáciai „barátkozást” nehezíti, hogy Peter Pellegrini szlovák elnök és Juraj Blanár külügyminiszter is kifogásolta Magyar Trianonnal kapcsolatos kijelentését. Magyar Péter és mozgatói számára Fico nem szövetséges, hanem akadály egy Brüsszel-barát Közép-Európa víziójában. A Benes-dekrétumokkal való szembehelyezkedésének fő hajtómotorja épp ez, nem pedig a felvidéki magyar kisebbség védelme. Az „önmagunkkal határosak vagyunk” és más provokatív kijelentések csak álnemzeti köntösbe bújtatott alagútfúrással érnek fel az utolsó euroszkeptikus EU-tagállami kormány bástyája alatt állítja a felvidéki publicista. 

Mindeközben a magyar diplomácia az őszre egy tágabb közép-európai együttműködési formát is előkészít; ebben viszont a lengyelek nem szerepelnek. Orbán Anita külügyminiszter a múlt héten Bécsben egyeztetett Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszterrel (és liberális pártelnökkel) az úgynevezett C5-ös találkozó előkészítéséről, erre hazánk és Ausztria mellett Csehország, Szlovákia és Szlovénia képviselői hivatalosak.  

Borítókép: Előkészületek egy korábbi visegrádi csúcson (Fotó: NurPhoto / BEATA ZAWRZEL) 

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