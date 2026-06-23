Gödöllőn építenék újra Visegrádot: ma először lesz négyes csúcs házigazdája Magyar Péter 

Miközben Magyar és Tusk az EU néppárti fősodratához tartoznak, Andrej Babis cseh kormányfő többek között Orbán Viktor politikai szövetségese a patriótáknál, Szlovákiában pedig Robert Fico több vonatkozásban szuverenista vonalat visz. Utóbbival Magyar a múlt heti EU-csúcson röviden szót váltott, miközben Szlovákiában a magyar közösséget történelmileg sújtó Benes-dekrétumokat ismét kártyaként használja fel a pozsonyi politika. A magyar–szlovák diplomáciai „barátkozást” nehezíti, hogy Peter Pellegrini szlovák elnök és Juraj Blanár külügyminiszter is kifogásolta Magyar Trianonnal kapcsolatos kijelentését. – Magyar Péter és mozgatói számára Fico nem szövetséges, hanem akadály egy Brüsszel-barát Közép-Európa víziójában. A Benes-dekrétumokkal való szembehelyezkedésének fő hajtómotorja épp ez, nem pedig a felvidéki magyar kisebbség védelme. Az „önmagunkkal határosak vagyunk” és más provokatív kijelentések csak álnemzeti köntösbe bújtatott alagútfúrással érnek fel az utolsó euroszkeptikus EU-tagállami kormány bástyája alatt – állítja a felvidéki publicista.