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Alkotmányos válsághoz vezet a Tisza alaptörvény-módosítása, amivel leváltanák Sulyok Tamást

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Lapunknak reagált ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azokra a tervekre, amiket Magyar Péter hétfőn a parlamentben ismertetett. A miniszterelnök bemutatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, valamint az alaptörvény tizenhetedik módosítását is.

Máté Patrik
2026. 06. 23. 5:51
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Személyre szabott jogalkotással váltanák le Sulyok Tamást

Magyar Péter a parlamentben bejelentette a tizenhetedik alaptörvény módosítást is, amellyel kezdeményezik a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. 

Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, pont

– jelentette ki a miniszterelnök.

Ifj. Lomnici szerint ez súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, ami a hazai és nemzetközi bírói gyakorlatba ütközik. Az Alaptörvény rögzíti, hogy a köztársasági elnököt öt évre választják. Emellett szabályozza a megbízatás megszűnésének eseteit és a megfosztási eljárást, amelyben az alkotmánybíróság dönt. 

Ha ezt a garanciális utat a parlament egy személyre szabott alkotmánymódosítással váltja ki, az a hatályos alkotmányos eljárás megkerülése

– húzta alá.

20260509 Budapest Országgyűlés Alakuló Ülés Megalakult az új Országgyűlés Az országgyűlési választás eredményeként a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat mandátumot szerzett a 199 fős parlamentben. Parlament Országház Fotó: Németh András Péter NAP MW A képen: Sulyok Tamás köztársasági elnök
Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Németh András Péter)

Az alkotmányjogász ezt különösen problematikusnak véli, mert az alaptörvény szerint a köztársasági elnök a nemzet egységét fejezi ki és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, ezért mandátumának stabilitása intézményi garancia. De megjegyezte, hogy az uniós bírói gyakorlat is óvatosságra int, ugyanis az Európai Bizottság és Lengyelország ügyében a Európai Bíróság a lengyel Legfelsőbb Bíróság bíráinak idő előtti nyugdíjazása kapcsán hangsúlyozta az elmozdíthatatlanság és az intézményi függetlenség jelentőségét. 

Bár az ügy nem a köztársasági elnöki mandátumról szól, az elvi tanulság, hogy a jogalkotási forma önmagában nem teszi jogállamivá a független közjogi mandátumok utólagos, politikailag motivált alkotmányellenes megszüntetését

– fogalmazott ifj. Lomnici.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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