Alkotmányos válsághoz vezet a Tisza alaptörvény-módosítása, amivel leváltanák Sulyok Tamást

Személyre szabott jogalkotással váltanák le Sulyok Tamást

Magyar Péter a parlamentben bejelentette a tizenhetedik alaptörvény módosítást is, amellyel kezdeményezik a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.

Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, pont

– jelentette ki a miniszterelnök.

Ifj. Lomnici szerint ez súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, ami a hazai és nemzetközi bírói gyakorlatba ütközik. Az Alaptörvény rögzíti, hogy a köztársasági elnököt öt évre választják. Emellett szabályozza a megbízatás megszűnésének eseteit és a megfosztási eljárást, amelyben az alkotmánybíróság dönt.

Ha ezt a garanciális utat a parlament egy személyre szabott alkotmánymódosítással váltja ki, az a hatályos alkotmányos eljárás megkerülése

– húzta alá.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Németh András Péter)

Az alkotmányjogász ezt különösen problematikusnak véli, mert az alaptörvény szerint a köztársasági elnök a nemzet egységét fejezi ki és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, ezért mandátumának stabilitása intézményi garancia. De megjegyezte, hogy az uniós bírói gyakorlat is óvatosságra int, ugyanis az Európai Bizottság és Lengyelország ügyében a Európai Bíróság a lengyel Legfelsőbb Bíróság bíráinak idő előtti nyugdíjazása kapcsán hangsúlyozta az elmozdíthatatlanság és az intézményi függetlenség jelentőségét.

Bár az ügy nem a köztársasági elnöki mandátumról szól, az elvi tanulság, hogy a jogalkotási forma önmagában nem teszi jogállamivá a független közjogi mandátumok utólagos, politikailag motivált alkotmányellenes megszüntetését

– fogalmazott ifj. Lomnici.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)