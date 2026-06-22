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Tisztítótűz, partraszállás, Cosa Nostra – népszavazást jelentett be Magyar Péter

országgyűlésparlamentMagyar Péter

Tisztítótűz, partraszállás, Cosa Nostra – népszavazást jelentett be Magyar Péter

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A miniszterelnök napirend előtt szólal fel a Tisztelt Házban.

Máté Patrik
2026. 06. 22. 13:12
Fotó: Polyák Attila
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Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés Sulyok Tamás helyére új köztársasági elnököt választ. Lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák a saját tagjaik közül, és visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó hetven éves felső korhatárt. A hetvenedik életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik. A Kúria elnökének megválasztási szabályai is változnak, eddig az Országgyűlés választotta az államfő javaslatára, a jövőben viszont a bírók maguk közül jelölhetnek Kúria- és OBH-elnököt. A miniszterelnök azt is tudatta, hogy arról is gondoskodnak, hogy hasonló rendszer ne épülhessen ki,

ezért az alaptörvény tizenhetedik módosításával javaslatot tesznek az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben való korlátozására is.

A képviselőktől azt kérte, jól gondolják meg, ki, mit cselekszik, szerinte a szuperhivatalt csak egy dolog érdekli: hol van a magyarok pénze. Majd felszólította a Fidesz és a KDNP képviselőit, döntsék el, hogy a magyar Cosa Nostra vagy a magyar emberek mellett állnak-e.

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

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