Tisztítótűz, partraszállás, Cosa Nostra – népszavazást jelentett be Magyar Péter

Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb öt évre az Országgyűlés Sulyok Tamás helyére új köztársasági elnököt választ. Lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák a saját tagjaik közül, és visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó hetven éves felső korhatárt. A hetvenedik életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik. A Kúria elnökének megválasztási szabályai is változnak, eddig az Országgyűlés választotta az államfő javaslatára, a jövőben viszont a bírók maguk közül jelölhetnek Kúria- és OBH-elnököt. A miniszterelnök azt is tudatta, hogy arról is gondoskodnak, hogy hasonló rendszer ne épülhessen ki,

ezért az alaptörvény tizenhetedik módosításával javaslatot tesznek az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben való korlátozására is.

A képviselőktől azt kérte, jól gondolják meg, ki, mit cselekszik, szerinte a szuperhivatalt csak egy dolog érdekli: hol van a magyarok pénze. Majd felszólította a Fidesz és a KDNP képviselőit, döntsék el, hogy a magyar Cosa Nostra vagy a magyar emberek mellett állnak-e.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)