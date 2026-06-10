„Önök szerint ajándékba kaptam az elmúlt ötven évet?” – Rossi hozta a szokásos formáját

A statisztikák alapján szerinte a magyar válogatott nem volt gyengébb az ellenfeleinél, de ebből nem következik, hogy bárkit le lehetne becsülni. „Van néhány jó játékosunk és van egy top-, de csak egy topjátékosunk. Portugáliának hány top játékosa van? Mégis a mérkőzés bizonyos periódusaiban egyenrangú ellenfelei voltunk” – fogalmazott.

Megint előjött a sértettségi reflex

A sajtótájékoztató igazi mondandója nem a taktikai értékelés vagy Szoboszlai állapota volt, hanem Rossi újabb, ismerős kiszólása. A szövetségi kapitány ezúttal is úgy érezte, védekeznie kell, mintha folyamatosan megkérdőjeleznék a pályafutását és az eredményeit.

Willi Orbán tíz éve játszik a Bundesligában. A futballban nincs ajándék, nekem sem… Nem véletlenül hosszabbítja meg a szerződésemet az MLSZ. Torinóban fiatalon még lírában kaptam a fizetésemet, nagyon keveset. Ám a labdarúgásból immár 50 éve meg tudok élni, önök szerint ajándékba kaptam ezt?

– kérdezte Rossi.

Erős szavak, csak éppen nehezen érthető, kinek szólt és mire válaszul. A magyar válogatott éppen megnyert egy mérkőzést, Rossi szakmai helyzete nem a kazahok elleni este miatt került terítékre, ő mégis ismét úgy alakította az értékelést, mintha az újságírók a pályafutása létjogosultságát vitatnák. Ez a sértettség régóta visszatérő eleme a megszólalásainak: a kapitány gyakran nem egyszerű kérdéseket hall ki a kérdésekből, hanem támadást, hálátlanságot vagy méltánytalanságot.

A jövőre nézve mégis az a lényeg: a magyar válogatott a tavaszi felkészülési mérkőzései közül egy döntetlen mellett hármas is megnyert. Az idény végén Kazahsztán ellen a második félidőben ráadásul kimondottan jól futballozott, ami biztató a Nemzetek Ligája előtt.