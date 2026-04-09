Orbán Viktor: Véget ért a nemzeti petíció, a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására

Véget ért a nemzeti petíció. A magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.

Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevontuk az embereket a döntésekbe – tette hozzá. A miniszterelnök hangsúlyozta, az emberek véleménye mellett kitartottak akár Brüsszellel szemben is.

A nemzeti petíció eredményeit a napokban összesítik, de az már most látszik, hogy rekordszámban mondtak nemet az emberek az olajblokádra és a háború finanszírozására – hangzik el a videóban.

A munka felét elvégeztük, de el kell végeznünk a másik felét is: olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának – szögezte le Orbán Viktor.

Arra kérek mindenkit, hogy most vasárnap szavazzanak a biztonságra, szavazzanak a Fidesz–KDNP-re, hogy végrehajthassuk, amit a nemzeti petícióval vállaltunk. Nem engedjük a magyarok pénzét Ukrajnába, letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiabiztonságát!

Mert a Fidesz a biztos választás – tette hozzá Orbán Viktor.

