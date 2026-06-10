Feltárulnak a magyar szecesszió rejtett kincsei
Hullámzó indák, növényi ornamentika, különleges síremlékek és a századforduló művészetének lenyomatai elevenednek meg június 10. és 14. között a szecesszió világnapjához kapcsolódó programsorozaton. A Városi Platform kezdeményezéséhez a Nemzeti Örökség Intézete is csatlakozik: tematikus sétákon keresztül mutatják be a magyar szecesszió kiemelkedő emlékeit a Fiumei úti sírkertben és a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben.
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