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hegedűs zsoltgyőrfi pálszűcs brigittaOrszágos Mentőszolgálat

Hegedűs Zsolt búcsúzóul beleszállt Győrfi Pálba

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Terjedelmes bejegyzésben fejtette ki Hegedűs Zsolt, hogy miért volt szükséges lecserélni az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét. A Tisza-kormány egészségügyi minisztere elismerte és bírálta is a menesztett Győrfi Pál munkáját, ugyanakkor azt taglalta, hogy „új kommunikációra”, reformra van szükség, amelyre esélyt ad Szűcs Brigitta kinevezése. A tárcavezető fejtegetésére Czunyiné Bertalan Judit fideszes politikus reagált. „Eltávolítása nyilván nem politikai tisztogatás. Nyilván…” – fogalmazott.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 06. 10. 9:03
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A miniszter szerint ezért van szükség új kommunikációra is az OMSZ-nél. Bejegyzésében külön kitért Szűcs Brigittára, akinek megjelenését fontos lehetőségnek nevezte.

Egy tisztább hang, egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon; ne eltakarjon, hanem feltárjon; ne bűnbakokat keressen, hanem tanuljon

– írta, ugyanakkor hangsúlyozta: önmagában egy új arc még nem jelent valódi reformot. „Ez az esély csak akkor válik valódi változássá, ha mögötte a mentőszolgálat egész működésében megjelenik a tanuló egészségügyi kultúra: a transzparencia, a betegbiztonság, a szakmai alázat és a hibák őszinte feldolgozása.”

Győrfi Pál munkájával kapcsolatosan kiemelte, hogy a mentőszolgálatnál eltöltött évtizedei példamutató életutat jelentenek, és jelen állás szerint marad is az OMSZ kötelékében mint munkavállaló. A miniszter szerint azonban most elérkezett a váltás ideje, mert véleménye szerint „a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott, és már nem képes hitelesen képviselni azt az egészségügyet, amelyre szükségünk van”.

A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra – olyan hangra, amely egyszerre védi a betegbiztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat

– fejtette ki. 

A volt szóvivői munkával kapcsolatosan alig burkolt bírálatként hozzáfűzte, hogy „a bizalom nem abból születik, hogy minden hibát megmagyarázunk, és mindenáron védjük az intézményt vagy annak vezetését. Hanem abból, hogy végre merünk szembenézni a hibákkal”. Ugyanakkor példamutatónak és méltányolandónak értékelte Győrfi Pál munkáját. „De mindennek rendelt ideje van. Van idő szolgálni, van idő képviselni egy intézményt, és van idő átadni a helyet egy új hangnak, egy új szemléletnek, egy új kultúrának. Most ennek az ideje jött el” – zárta fejtegetését Hegedűs Zsolt. 

 

Politikai tisztogatás a mentőknél?

Nem hagyta szó nélkül az egészségügyi miniszter magyarázatát Czunyiné Bertalan Judit. A Védvonal megszervezésével és vezetésével megbízott fideszes politikus éles kritikát fogalmazott meg az indoklással kapcsolatosan. 

Mint írta, Győrfi Pál munkája nem volt szenzációhajhász, hanem megfelelt a szakmai kritériumoknak, a volt szóvivőt kollégái tisztelték. 

Eltávolítása nyilván nem politikai tisztogatás. Nyilván. Nem tudom, lehet, hogy az a baj, hogy nem tud(ja el)táncolni

 – fogalmazott a politikus, utalva Hegedűs Zsolt elhíresült táncára, ami az új minisztert már a beiktatása előtt celebarccá tette

Borítókép: Győrfi Pál és Szűcs Brigitta (Fotó: Facebook)


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Pilhál György
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