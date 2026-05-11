Ezt írják a leendő egészségügyi miniszterről + videó

Május 9-én tartották Magyar Péter miniszterelnöki beiktatását, ahol ismét feltűnt Hegedűs Zsolt ortopéd szakorvos, aki a Tisza Párt leendő egészségügyi minisztere. Az eseményt követően a korábban már ismertté vált, látványos táncmozdulataival került a figyelem középpontjába, a közösségi médiát pedig pillanatok alatt elárasztották a reakciók és kritikák. Az emberek nem kímélték a leendő egészségügyi minisztert. Volt, aki úgy fogalmazott: évekig nem tudja majd kiverni a fejéből ezt a kínos jelenetet. Egy másik kommentelő szerint „Hegedűs Zsolt, Magyar Péter kormányának egészségügyi minisztere megmutatja, miért fogják az emberek megbánni Orbán elvesztését”.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 8:29
Zsolt Hegedus, health minister-designate, and Peter Magyar (Photo: Attila Polyak)
Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi minisztere (Fotó: Polyák Attila)
Volt, aki úgy fogalmazott: „Magyarország elveszett, ha egy bohócot küldenek egészségügyi miniszternek, a komoly idők komoly embereket kívánnak, nem vírus módjára terjedő táncklipeket. Vezetésre és komolyságra lenne szükség a közegészségügyben, nem cirkuszi viselkedésre.”

Az egyik bejegyzés úgy fogalmazott: „Magyarország megválasztotta! Engedjék meg, hogy bemutassam Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi minisztert, aki bolondot csinál magából. A háttérben a leendő miniszterelnök, Magyar Péter.” A szerző szerint „egykor büszke nemzet gyerekes hülyék kezébe került”.

Más pedig arról beszélt, hogy „évekig nem tudja majd kiverni a fejéből ezt a kínos jelenetet”. 

Egy másik vélemény szerint Hegedűs Zsolt „úgy mozgott, mint egy meghibásodott robot, miközben az ország nézte”.

Többen kínosnak és méltatlannak nevezték a performanszt. Egy bejegyzés szerint Hegedűs Zsolt „nem normális, nem vicces”, hanem inkább „olyan, mintha megszállta volna valami, vagy Szent Vitus táncát diagnosztizálták volna nála”. 

Egy újabb kommentelő szerint „Hegedűs Zsolt, Magyar Péter kormányának egészségügyi minisztere megmutatja, miért fogják az emberek megbánni Orbán elvesztését”.

Volt olyan is, aki azt írta: „Ó, nyugi, ez csak egy kis móka”, de: (a) miért vágyik Magyarország új egészségügyi minisztere a figyelemre? (b) az utolsó dolog, amire a magyar – vagy bármely – egészségügyi szektornak szüksége van, az a több tánc; állítólag ez a fickó az NHS-ben dolgozott, szóval gondolom, az ottani ápolóktól vette át ezt a káros szokást.”

„Ez nem mesterséges intelligencia, és nem is táncbemutató verseny. Ez Magyarország új egészségügyi minisztere, aki a parlament előtt táncol, miután Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt. El kell ismernem, hogy jól táncol, de hogy ez jó-e a minisztériumának, majd a magyarok döntik el, és az idő megmutatja!” – írta egy újabb felhasználó.

Borítókép: Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt leendő egészségügyi minisztere (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
