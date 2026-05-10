Toroczkai László: A Tisza szándékosan csapdába csalta a Mi Hazánkat

Toroczkai László szerint egy politikai pártnak fontos feladata a gyermekeket segíteni, ahogy azt a Mi Hazánk hosszú évek óta teszi például a Pajtárs Gyermekmozgalommal, „ahová természetesen származástól függetlenül, családfakutatás nélkül jelentkezhetett mindig minden gyermek”.

Az elmúlt időszakban azonban azt tapasztaljuk, hogy mind a most a parlamentből kieső balliberális pártok, mind a tegnapi húzásával a Tisza Párt saját pártpolitikai céljaira használja fel a gyermekeket és a gyermekvédelmet. Ezt a gyakorlatot pedig kifejezetten undorítónak tartjuk és visszautasítjuk!

– zárja közleményét a Mi Hazánk elnöke.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke kijelentette, a frakció kellemetlen helyzetbe került, miután a Sükösdi Danubia Tamburazenekar előadását váratlanul előre hozták. A Toroczkai László vezette párt kivonult az ülésteremből az Örömóda lejátszása előtt. Az új Országgyűlés alakuló ülésén a Himnusz mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felcsendült.