Toroczkai LászlóTisza-kormányMi Hazánk Mozgalomalakuló ülés

Toroczkai László: A Tisza szándékosan csapdába csalta a Mi Hazánkat

Bejegyzésben reagált Toroczkai László arra, hogy azzal vádolják a Mi Hazánk Mozgalmat, hogy az alakuló ülés során előadó Sükösdi Danubia Tamburazenekar előadásáról a gyerekek roma származása miatt távozott a párt. A képviselő azt írta, pártjának szándékosan állítottak csapdát.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 19:24
Budapest, 2026. március 15. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakcióvezetője beszédet mond pártja ünnepi megemlékezésén az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulóján a budapesti Pilvax közben 2026. márc
Toroczkai László szerint egy politikai pártnak fontos feladata a gyermekeket segíteni, ahogy azt a Mi Hazánk hosszú évek óta teszi például a Pajtárs Gyermekmozgalommal, „ahová természetesen származástól függetlenül, családfakutatás nélkül jelentkezhetett mindig minden gyermek”.

Az elmúlt időszakban azonban azt tapasztaljuk, hogy mind a most a parlamentből kieső balliberális pártok, mind a tegnapi húzásával a Tisza Párt saját pártpolitikai céljaira használja fel a gyermekeket és a gyermekvédelmet. Ezt a gyakorlatot pedig kifejezetten undorítónak tartjuk és visszautasítjuk!

– zárja közleményét a Mi Hazánk elnöke.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke kijelentette, a frakció kellemetlen helyzetbe került, miután a Sükösdi Danubia Tamburazenekar előadását váratlanul előre hozták. A Toroczkai László vezette párt kivonult az ülésteremből az Örömóda lejátszása előtt. Az új Országgyűlés alakuló ülésén a Himnusz mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felcsendült.

Borítókép: Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke (Fotó: MTI/Soós Lajos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
