A Gelem, gelem olyan fontos szerepet tölt be a cigányság életében, mint a magyar himnusz

– Hogyan született meg a nemzetközi cigány dal napja ötlete?

Rostás Mihály Mazsi szerint az anyaország kultúrája mindenhol hat a cigány zenére és kultúrára. Fotó: Kurucz Árpád

Az anyaország kultúrájába belefonódik a cigány kultúra

– Nem titok, hogy a magyar dal napja adta az ötletet. Ennél jobban reflektálni egy adott kultúrára nem lehet. Az első cigány dal napját négy évvel ezelőtt szerveztük meg, akkor még nagyon kis léptékben, saját erőből, később azonban a támogatók segítségével évről évre bővíteni tudtuk a helyszíneket és a fellépők névsorát. Egy olyan napot hoztunk így létre az évben, amely tényleg a cigány zenei kultúrára reflektál, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is.

A célunk az, hogy az Európai Unió mind a huszonhét tagállamában megszervezzük a nemzetközi cigány dal napját, legyen ez egy olyan nap, amit mindenhol ünnepelnek.

Büszke vagyok rá, hogy ez tőlünk indult.

– Idén már hét ország és mintegy ötven zenekar csatlakozik az eseményhez. Mi a titka annak, hogy ez a kezdeményezés néhány év alatt ennyire kinőtte magát?

– Elsősorban az az ambíció, ami bennünk, szervezőkben van, de a támogatóinknak – a Szerencsejáték Zrt.-nek, a Belügyminisztérium Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóságának, a Nemzeti Kulturális Alapnak, és a Mol–Új Európa Alapítványnak – rengeteget köszönhetünk. Idén összesen tizenhat helyszín és ötven zenekar szerepel a programban, ez több mint háromszáz művészt jelent, akik hirdetik a cigány zenét. Fontos, hogy nemcsak cigány zenekarok lépnek fel, de mindenki, aki fellép két dalt énekel cigány nyelven – ez feléjük a kérésünk. Egyébként a program a külföldi partnerekkel egy világnyelven szerveződik, ez pedig a cigány nyelv – sok olyan partnerünk van, akik beszélik a lovárit, így mi nem angolul kommunikálunk egymással, hanem a saját nyelvünkön.

A nemzetközi cigány dal napját egy nulladik nap is megelőzi. A magyarországi központi helyszín idén Debrecen, ahol már augusztus 7-én programok sokasága várja az érdeklődőket.

– A fesztivál egyik különlegessége, amit az imént említett, hogy nem cigány zenekarok is játszanak cigány dalokat. Mit üzen ez ön szerint a közönségnek és a fellépőknek?