Helyesli a MÚOSZ a Tisza-adóról szóló Bors-különszám betiltását, szerintük a sajtószabadság nem jár mindenkinek

Nem meglepő módon a balliberális MÚOSZ semmilyen problémát nem lát abban, hogy betiltották a Bors különszámát, amiben bemutatják a Tisza Párt megszorítócsomagját.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 13:09
Magyar Péter, Tisza Párt, Bors
Fotó: Markovics Gábor
Hatalmas botrányt okozott, amikor néhány hete a Tisza Párt kezdeményezésére a Fővárosi Törvényszék azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, amiben Magyar Péterék adóemelési terveiről írtak. A pártvezér pedig a döntés nyilvánosságra kerülése után felszólította a Mediaworksöt, hogy függessze fel a lap kiszállítását.

A Bors különszáma a Tisza-adóról. Forrás: Bors
A MÚOSZ helyesli a Bors különszámának a betiltását (Fotó: Bors)

Hosszas hallgatás után foglalt állást az ügyben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ). A balliberális újságíró szervezet nem meglepő módon helyeselte a Bors különszámának a betiltását, amire propagandistázással reagált a közleményében. Lényegében azt írják a dokumentumban, hogy a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza Párt adóterveiről, sőt a Bors különszámának megjelenését társadalmilag veszélyes akciónak nevezik. 

„A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta, mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság” – írták.


