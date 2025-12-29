Helyesli a MÚOSZ a Tisza-adóról szóló Bors-különszám betiltását, szerintük a sajtószabadság nem jár mindenkinek

Hatalmas botrányt okozott, amikor néhány hete a Tisza Párt kezdeményezésére a Fővárosi Törvényszék azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, amiben Magyar Péterék adóemelési terveiről írtak. A pártvezér pedig a döntés nyilvánosságra kerülése után felszólította a Mediaworksöt, hogy függessze fel a lap kiszállítását.

A MÚOSZ helyesli a Bors különszámának a betiltását (Fotó: Bors)

Hosszas hallgatás után foglalt állást az ügyben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ). A balliberális újságíró szervezet nem meglepő módon helyeselte a Bors különszámának a betiltását, amire propagandistázással reagált a közleményében. Lényegében azt írják a dokumentumban, hogy a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza Párt adóterveiről, sőt a Bors különszámának megjelenését társadalmilag veszélyes akciónak nevezik.

„A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta, mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság” – írták.