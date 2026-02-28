Ferenc Viktória: A háború elhúzódása újabb és újabb emberi tragédiákat szül

A határon túli magyar közösségek helyzete – éljenek a világ bármely pontján – sosem volt egyszerű, hiszen a jogfosztások és az anyaországtól való elszakítottság önmagában is súlyos traumát jelent. A kárpátaljai magyarság helyzete azonban jelenleg talán minden korábbinál égetőbb. Ferenc Viktória első kézből szembesül azokkal a kihívásokkal, amelyekkel az Ukrajnában élő magyarok nap mint nap megküzdenek, hiszen ma is gyakran hazalátogat.

Ferenc Viktória szerint a kárpátaljai magyarok, ahogy Ukrajna lakosságának is a nagy része, belefáradt a háborúba. Forrás: Facebook/Ferenc Viktória

– Ön speciális helyzetben van, hiszen a hármas határ, Ungvár közelében született. Hogyan érinti az ottani magyar közösséget a háború és az ezzel járó erőszakos sorozási akciók?

– Valóban speciális helyzet ez, hiszen Kárpátalján, Ungvár közelében születtem, ott nőttem fel, és ma is gyakran hazalátogatok. Ezzel a személyes háttérrel képviselem ma a kárpátaljai magyar közösséget és az összmagyarságot az Európai Parlamentben. Ezért számomra a háború nem csupán politikai vita tárgya, hanem emberi sorsok, tragédiák sokasága.

Amikor otthon járok, azt tapasztalom, hogy a kárpátaljai magyarság – ahogyan Ukrajna teljes lakossága – rendkívüli módon kimerült. A háború már túl régóta tart: nemcsak a fronton fogynak az erőforrások, hanem a hátországban is súlyos lelki terhek halmozódtak fel.

Ma már szinte nincs olyan család, amelyet ne érintett volna személyes veszteség. Apák, fiútestvérek, fiúgyermekek hiányoznak, miközben az emberek mindennapjait a bizonytalanság, az áramszünetek és az energiaellátási nehézségek határozzák meg. Kimondhatjuk, hogy a kárpátaljai magyarok történelmük legnehezebb korszakát élik meg: a következő év, hónap, nap, de akár a következő óra kiszámíthatósága is elveszett a számukra.

Különösen aggasztók a katonai sorozásokkal kapcsolatos visszaélések. Nemcsak a kárpátaljai magyar közösségből érkeznek folyamatosan ilyen jelzések felénk, hanem korábban az Európa Tanács emberi jogi jelentése, de maga az ukrán emberi jogi biztos is több ezer panaszt regisztrált a toborzóirodák jogsértő eljárásai miatt.

Aki megkeres minket, annak segítünk kapcsolatba kerülni a helyi magyar szervezetek jogsegélyszolgálatával, és a nemzetközi nyilvánosság elé tárni az elfogadhatatlan eseteket. Fel kell lépnünk minden jogsértő mozgósítási gyakorlat ellen, miközben fontos hangsúlyozni: a kárpátaljai magyarok lojális állampolgárai Ukrajnának, és eddig is eleget tettek kötelezettségeiknek. Sajnos a harcok során, a mi közösségünk is közel száz embert veszített el.