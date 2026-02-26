Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

haláldnyiproorosz-ukrán háború

Agysérülésekbe halt bele egy férfi, úgy megverték a sorozók

Az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálát súlyos fejsérülések okozták – erre jutott az előzetes igazságügyi orvosszakértői vizsgálat. Az ügyben három, a területi hadkiegészítő központnál (TCK) dolgozó munkatársat vettek őrizetbe emberölés gyanújával. A mozgósítással összefüggésbe hozott visszaélésekről szinte naponta jelennek meg beszámolók Ukrajnában, és egyes vélemények szerint a civilek körében komoly félelmet váltanak ki a sorozásokkal kapcsolatos eljárások.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 10:53
Gyalogosok sétálnak el egy lakóház mellett, amelynek falfestménye egy ukrán katonát ábrázol (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyilvánosságra hozták az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálának hivatalos okát – vette észre a Híradó.hu. Az ügyben három, a területi hadkiegészítő központnál (TCK) dolgozó munkatársat vettek őrizetbe a férfi meggyilkolásának gyanújával – számolt be az Origo.

A civilek körében nagyobb félelmet keltenek a sorozók, mint maga a frontszolgálat (Fotó: AFP)
A civilek körében nagyobb félelmet keltenek a sorozók, mint maga a frontszolgálat (Fotó: AFP)

A Keleti Régió védelmi ügyeivel foglalkozó különleges ügyészségének vezetője, Nyikolaj Szinelnyikov közölte: az előzetes igazságügyi orvosszakértői vizsgálat megállapítása szerint a halált súlyos sérülések okozták, köztük agyödéma, koponyatörés és zárt koponya-agysérülés.

Korábban a Dnyipropetrovszk megye területén három TCK-alkalmazottat tartóztattak le annak gyanújával, hogy halálra vertek egy civilt.

A férfi február 7-én, éjfél után hunyt el; a szakértői vélemény szerint fejsérülés következtében. A nyomozás során egy gépjárművet is lefoglaltak, amelyben a férfi vérének nyomait rögzítették

 – számolt be róla a Strana ukrán hírportál.

Korábbi sajtóbeszámolók szerint Dnyipro közelében hadkiegészítő munkatársak és rendőrök bántalmaztak és elvittek egy helyi újságírót, egy másik esetben pedig Szumi városában egy férfi halálos bántalmazásáról érkezett hír.

Borítókép: Lakóház falfestményén ukrán katona (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Kényszersorozás: saját katonáik tartják terrorban az ukránokat + videó

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu