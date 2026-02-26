Nyilvánosságra hozták az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálának hivatalos okát – vette észre a Híradó.hu. Az ügyben három, a területi hadkiegészítő központnál (TCK) dolgozó munkatársat vettek őrizetbe a férfi meggyilkolásának gyanújával – számolt be az Origo.
Agysérülésekbe halt bele egy férfi, úgy megverték a sorozók
Az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálát súlyos fejsérülések okozták – erre jutott az előzetes igazságügyi orvosszakértői vizsgálat. Az ügyben három, a területi hadkiegészítő központnál (TCK) dolgozó munkatársat vettek őrizetbe emberölés gyanújával. A mozgósítással összefüggésbe hozott visszaélésekről szinte naponta jelennek meg beszámolók Ukrajnában, és egyes vélemények szerint a civilek körében komoly félelmet váltanak ki a sorozásokkal kapcsolatos eljárások.
A Keleti Régió védelmi ügyeivel foglalkozó különleges ügyészségének vezetője, Nyikolaj Szinelnyikov közölte: az előzetes igazságügyi orvosszakértői vizsgálat megállapítása szerint a halált súlyos sérülések okozták, köztük agyödéma, koponyatörés és zárt koponya-agysérülés.
Korábban a Dnyipropetrovszk megye területén három TCK-alkalmazottat tartóztattak le annak gyanújával, hogy halálra vertek egy civilt.
A férfi február 7-én, éjfél után hunyt el; a szakértői vélemény szerint fejsérülés következtében. A nyomozás során egy gépjárművet is lefoglaltak, amelyben a férfi vérének nyomait rögzítették
– számolt be róla a Strana ukrán hírportál.
Korábbi sajtóbeszámolók szerint Dnyipro közelében hadkiegészítő munkatársak és rendőrök bántalmaztak és elvittek egy helyi újságírót, egy másik esetben pedig Szumi városában egy férfi halálos bántalmazásáról érkezett hír.
Borítókép: Lakóház falfestményén ukrán katona (Fotó: AFP)
