Agysérülésekbe halt bele egy férfi, úgy megverték a sorozók

Nyilvánosságra hozták az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálának hivatalos okát – vette észre a Híradó.hu. Az ügyben három, a területi hadkiegészítő központnál (TCK) dolgozó munkatársat vettek őrizetbe a férfi meggyilkolásának gyanújával – számolt be az Origo.

A civilek körében nagyobb félelmet keltenek a sorozók, mint maga a frontszolgálat (Fotó: AFP)