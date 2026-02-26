Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

harsányi leventeHír TVműsor

Harsány: sztárok nappalija – ahol minden szóba kerül / ahol nincs tabu

Harsányi Levente szokásos heti ki meg és átbeszélő műsora ahová a vendégek haza érkeznek. Kapcsolódjanak be önök is, minden szombaton 19:50-től mert aki lemarad, kimarad. Harsány: Heti lazulás, belső gondolatok, amik kívülről is érdekesek, viccesen komolyak. Harsány: Viccesen komoly. A műsor, ahol nem hagyunk semmit szó nélkül.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 12:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Levente, a hazai showbiznisz örök napfénye, akivel csevegő üzemmódba kapcsoljuk magunkat és beszéljük ki a világ izgalmas érdekes történéseit. Mindig vidám és akkor sem fogy ki a szóból, amikor mások már rég elfáradtak, de vendégeire is inkább szajkósár kell. Minden héten feldobjuk a lélekbúvár magas labdát és próbálunk olyan vendégeket hívni, akiket a 16-18 éves korosztálytól egészen 90-100 éves korig ismernek és szeretnek a nézők. 

Minden adásba más és más vendégek érkeznek majd, hogy felpezsdítsék a szombat estét. Színészek, zenészek, sportolók, kultúremberek töltik majd meg jókedvvel és frissességgel a hétvégi pihenést és ahol még a benzinár is hat forint. A vendégek az élet minden területéről érkeznek örömmel jönnek, és beszélgetünk azokról a témákról, amelyek őket és általában az embereket érdekelhetik. Politika mentesen, humorosan, könnyedén. Aműsor szabadságát az adja, hogy a vendégek őszintén, szabadon mondhatják el véleményüket és mutatják meg valódi énjüket. Itt nem szakmázunk. A nézőt bevonom a nappaliba. Mindenki nappalijában ülünk. 

Ha pedig Levin múlik, itt mindenből poén lesz és persze Harsány nevetés.

Hírek, komolyan, lazán, harsányan szombat este 19 óra 50 perctől itt a Hír TV-n.

Ez egy jó beszélgetős házibuli, csak a szendvics hiányzik, piros arannyal a tetején.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.