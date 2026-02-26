A tanárok 150 ezer forintos külön juttatást kapnak + videó

Heteken belül elutalják a tanároknak azt a 150 ezer forintos juttatást, amiről a kormányülésen született döntés – közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette:

az állami intézményekben oktató tanárok március 20-ig, az alapítványi és egyházi intézményekben dolgozók a márciusi fizetéssel, azaz április elején kapják meg a juttatást.

Felidézte: Magyarország azt a kötelezettséget vállalta az Európai Unióval kötött megállapodás keretében, hogy a pedagógus átlagbér a magyarországi diplomás átlagbér nyolcvan százalékát el fogja érni.

– Mivel utóbbi a vártnál nagyobb mértékben emelkedett tavaly, a vállalás teljesüléséhez szükséges és indokolt a juttatást megadni – fejtette ki a miniszter.