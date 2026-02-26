Magyar katonákat küldene Ukrajnába az uniós főképviselő + videó

Rendkívüli

Hiába kérte a szlovák kijevi nagykövet és Magyarország is, hogy a szlovák és magyar szakértőknek engedjék megnézni a Barátság kőolajvezetéket, az ukránok nemet mondtak rá. Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas szerint nem szakértőket, hanem katonákat kell küldenie Szlovákiának és Magyarországnak Ukrajnába.

2026. 02. 26.
A Barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett: az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas azt mondta, nem szakértőket, hanem

katonákat kell küldenie Szlovákiának és Magyarországnak Ukrajnába.

Mindez jól mutatja, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs.

– Az ukrán vezetés tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot, miközben egyértelmű és világos adatok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Barátság kőolajvezetékben semmilyen, a vezeték elzárását indokló kár nem keletkezett, sőt a vezeték kiindulópontját Tatárföldön éppen az ukránok támadják – közölte, majd arról is beszélt, a vezeték elzárása a magyar energiabiztonságot súlyosan fenyegető lépés azért is, mert a százhalombattai finomító orosz vagy többségében orosz, uráli olajat tud finomítani, tehát

Magyarország máshonnan nem tud nyersolajat vásárolni, illetve ha vásárol, akkor annak finomítására kizárólagosan nem képes.

Megjegyezte, az elmúlt hetekben a szlovák kijevi nagykövet és Magyarország is többször kérte, hogy a szlovák és magyar szakértőknek engedjék megnézni a kőolajvezetéket, de erre az ukránok nem hajlandók.

– A kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek megerősített védelmét, amiben a rendőrség és a katonaság is részt vesz, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területe felett pedig drónrepülési tilalom van érvényben – tájékoztatott.

