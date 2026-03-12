Tisztázni kell az ukrán aranykonvoj által szállított pénz célját

Tisztázni kell, hogy az ukrán aranykonvoj által szállított pénznek mi volt a célja – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy ez a vizsgálat már folyamatban van. Egyelőre kérdéseik vannak, a nyomozás feladata, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzák – tette hozzá.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az ukrán aranykonvoj kapcsán elmondta, gyanúsítás a konkrét esetben nem történt. Ebben a szállítmányban olyan mennyiségű deviza volt, amely mértékét tekintve egyedülálló.

A legnagyobb magyar bank egész évben nem szállít ennyi devizát, mint amennyi az ukrán aranykonvojban volt.

Tájékoztatása szerint ez egy folyamatnak a része volt. Hozzátette: a vizsgálat alapján lehet majd megfogalmazni konkrét gyanúsítást, ha ezt nem lehet, akkor a lefoglalást mellőzni kell.

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától az elmúlt hónapokban Magyarországon átszállított hatalmas készpénz- és aranymennyiség ügyében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy banki tranzakciók helyett miért szállítanak át az országon több száz millió dollárnyi készpénzt és aranyat, ráadásul ukrán titkosszolgálati kötődésű személyek kíséretében. A tárcavezető szerint „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó”.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután múlt hét csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.