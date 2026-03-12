Rendkívüli

A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

Orbán Viktorukránfenyegetés

Orbán Viktor: Mi nem keressük a bajt, de nem hagyjuk, hogy palimadárnak nézzenek bennünket

Soha nem fogunk engedni semmilyen zsarolást. Erről beszélt Orbán Viktor egy lakossági fórumon, amiről egy videót is megosztott közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 14:32
Orbán Viktor Forrás: Facebook
– Soha nem fogunk engedni semmilyen zsarolást. Akkor sem fogunk engedni, hogyha fenyegetőznek. Látjuk, hogy megfenyegetik a magyar kormányt, megfenyegetik a magyar miniszterelnököt, horribile dictu már a családját is, de meg kell érteniük, hogy ez nem fog eredményre vezetni – fogalmazott Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök egy lakossági fórumon kiemelte, „komolyan vesszük a fenyegetéseket természetesen, de nem fogunk tőle megijedni és nem fogunk engedni”. 

„Komolyan vesszük a fenyegetéseket természetesen, de nem fogunk tőle megijedni és nem fogunk engedni” – jelentette ki Orbán Viktor Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

Elég erősek vagyunk, hogy megvédjük magunkat, az olajblokádot pedig le fogjuk törni. Mi nem keressük a bajt, mi nem vagyunk békétlen emberek, mi békében szeretünk élni, de maflák sem vagyunk. Azt nem fogjuk megengedni, hogy lúzernek nézzenek bennünket meg palimadárnak. Ez az ország ezeréves, van ereje, meg van szervezve, egy állam, nem fogjuk engedni, hogy megkurtítsák a jogainkat

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Mint ismert, Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább”.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

