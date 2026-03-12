Beismerte a tiszás jelölt: halálos balesetet okozott

Cseh Tamás, a Tisza Párt paksi képviselőjelöltje beismerte: korábban elgázolt egy férfit, aki utóbb belehalt sérüléseibe. A tiszás politikus csak azt követően vállalta fel, hogy mit tett, miután a Teol beszámolt az esetről. A tragédia 1998-ban történt, amikor Cseh egy madocsai férfit ütött el, aki később életét vesztette a balesetben szerzett sérülések következtében. Az ügyben még ugyanabban az évben vádat emeltek, a Szekszárdi Városi Bíróság pedig 1999 februárjában ítéletet hozott – amely azonban meglehetősen enyhe volt ahhoz viszonyítva, hogy emberéletben esett kár.

Cseh Tamás, a Tisza Párt paksi képviselőjelöltje beismerte a tettét. Forrás: 2026-valasztas.hu

A történtek azután kerültek ismét a figyelem középpontjába, miután a sajtó felidézte a történteket. Cseh Tamás ezt követően a közösségi oldalán elismerte, hogy a baleset megtörtént, és azt írta: a tragédia emberileg mélyen megviselte, feldolgozása hosszú időt vett igénybe.

A nyilatkozat után azonban többen számon kérték a Tisza Párt jelöltjén, hogy korábban a közösségi médiában közúti balesetekkel kapcsolatos, morbid humorú mémeket is megosztott. Egy ilyen felvetést követően Cseh Tamás korlátozta a hozzászólási lehetőséget a bejegyzésnél. További felkavaró részleteket a Teol cikkében olvashat az ügy fejleményeiről.

Ahogyan azt lapunk is megírta, a bíróság megállapította Cseh Tamás felelősségét, ugyanakkor a politikus három hónapos járművezetéstől eltiltást kapott, amelyet a beszámolók szokatlanul enyhe büntetésként értékeltek. Az ítélet ellen a vádhatóság nem fellebbezett, így az jogerőre emelkedett.

A baleset idején Cseh Tamás a rendőrségnél dolgozott, és a nyilvános információk szerint kábítószeres ügyekkel foglalkozott, valamint fedett nyomozóként is tevékenykedett. A sajtóban felvetődött annak a kérdése, hogy a rendvédelmi beosztása befolyásolhatta-e az ügy kivizsgálásának körülményeit vagy a kiszabott büntetés mértékét, erre vonatkozóan azonban hivatalos megállapítás nem született.