Cseh TamásgázolásTisza Párt

Beismerte a tiszás jelölt: halálos balesetet okozott

Cseh Tamás a baleset ideje alatt a rendőrségnél dolgozott, büntetése pedig jelképes mértékű volt. Az esetet nem akarta nyilvánosságra hozni, ám nem tagadhatta le a történteket, miután kiderült az igazság.

Magyar Nemzet
Forrás: Teol2026. 03. 12. 15:29
rendőrségi szalag,police
illusztráció Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Cseh Tamás, a Tisza Párt paksi képviselőjelöltje beismerte: korábban elgázolt egy férfit, aki utóbb belehalt sérüléseibe. A tiszás politikus csak azt követően vállalta fel, hogy mit tett, miután a Teol beszámolt az esetről. A tragédia 1998-ban történt, amikor Cseh egy madocsai férfit ütött el, aki később életét vesztette a balesetben szerzett sérülések következtében. Az ügyben még ugyanabban az évben vádat emeltek, a Szekszárdi Városi Bíróság pedig 1999 februárjában ítéletet hozott – amely azonban meglehetősen enyhe volt ahhoz viszonyítva, hogy emberéletben esett kár.

Cseh Tamás, a Tisza Párt paksi képviselőjelöltje beismerte a tettét. Forrás: 2026-valasztas.hu

A történtek azután kerültek ismét a figyelem középpontjába, miután a sajtó felidézte a történteket. Cseh Tamás ezt követően a közösségi oldalán elismerte, hogy a baleset megtörtént, és azt írta: a tragédia emberileg mélyen megviselte, feldolgozása hosszú időt vett igénybe. 

A nyilatkozat után azonban többen számon kérték a Tisza Párt jelöltjén, hogy korábban a közösségi médiában közúti balesetekkel kapcsolatos, morbid humorú mémeket is megosztott. Egy ilyen felvetést követően Cseh Tamás korlátozta a hozzászólási lehetőséget a bejegyzésnél. További felkavaró részleteket a Teol cikkében olvashat az ügy fejleményeiről.

Ahogyan azt lapunk is megírta, a bíróság megállapította Cseh Tamás felelősségét, ugyanakkor a politikus három hónapos járművezetéstől eltiltást kapott, amelyet a beszámolók szokatlanul enyhe büntetésként értékeltek. Az ítélet ellen a vádhatóság nem fellebbezett, így az jogerőre emelkedett.

A baleset idején Cseh Tamás a rendőrségnél dolgozott, és a nyilvános információk szerint kábítószeres ügyekkel foglalkozott, valamint fedett nyomozóként is tevékenykedett. A sajtóban felvetődött annak a kérdése, hogy a rendvédelmi beosztása befolyásolhatta-e az ügy kivizsgálásának körülményeit vagy a kiszabott büntetés mértékét, erre vonatkozóan azonban hivatalos megállapítás nem született.

Borítókép: Iluusztráció (Forrás: Police)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu