Hankó BalázsszakképzésKoncz Zsófia

Hankó Balázs: A cél, hogy 2030-ra a magyar szakképzés Európa legjobbja legyen

Jelenleg tíz nyolcadikosból hat választja a technikumokat vagy a szakképzést, ezt az arányt 2030-ra hétre vagy akár nyolcra akarják növelni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 12. 16:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt évtizedben 488 milliárd forintnyi fejlesztés valósult vagy valósul meg a szakképzési centrumokban – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter csütörtökön Tokajban. Hankó Balázs a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum és Gimnáziumban tartott, a fejlesztéseket átadó rendezvényen közölte: a magyar szakképzés a harmadik legjobb Európában, és a kormány célja, hogy 2030-ra az első helyet foglalja el. Ötször emelték az oktatói béreket 2020 óta, és ma már legalább 775 ezer forintos, de akár több mint egymillió forintos fizetést is kaphatnak az oktatók és a pedagógusok – mondta. 

Gödöllő, 2026. február 24. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia szünetében tartott doorstep sajtótájékoztatón a gödöllői királyi kastélyban 2026. február 24-én. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Hankó Balázs úgy fogalmazott, a megújult, versenyképes magyar szakképzés négy pilléren nyugszik. Ezek közül a folyamatosan megújuló infrastruktúra mellett fontos az oktatók elkötelezettsége és kiválósága, valamint a diákok, akik előtt a technikumok új lehetőségeket nyitottak. 

A képzés során egyszerre lehet szakmát és érettségit szerezni, valamint adott a felsőoktatási továbbtanulás lehetősége is

 – mondta. A tárcavezető emlékeztetett, a tanulókat ösztöndíjrendszer segíti, amiben havi 8–16 ezer forintos támogatás, kiemelkedő teljesítmény esetén akár hatvanezer forintos ösztöndíj, a duális képzésben pedig több mint 160 ezer forintos juttatás is elérhető. Hankó Balázs negyedik pillérként az egyedi képzési modellre hívta fel a figyelmet, amely a gyakorlatközpontú oktatásra épül. A duális képzésben az iskolák, a vállalkozások, az oktatók és a diákok együttműködése biztosítja, hogy az elméleti és a gyakorlati tudás egymást erősítse – mondta. 

Hozzátette: az elmúlt években összesen 847 digitális tananyag készült el a szakmai oktatás támogatására. A miniszter rámutatott, jelenleg tíz nyolcadikosból hat választja a technikumokat vagy a szakképzést, ezt az arányt 2030-ra hétre vagy akár nyolcra akarják növelni.

 A duális képzésben jelenleg a felsőbb évfolyamos diákok fele vesz részt, ezt az arányt tízből kilencre kívánják emelni – tette hozzá. 

Hangsúlyozta: a cél, hogy 2030-ra a magyar szakképzés Európa legjobbja legyen. Hozzátette: a szakképzés fejlesztése a magyar gazdaság és a fiatalok jövője szempontjából is kulcsfontosságú. Hankó Balázs a beszédében kiemelte, büszke magyar nemzet vagyunk, és Tokaj a magyar nemzeti büszkeségek egyike, amely a világban is azonosítja az országot. 

Amikor Tokajt fejlesztjük, akkor a nemzeti büszkeséget is erősítjük

 – jelentette ki. 

Az eseményen Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, Tokaj igazi iskolaváros, ahol négy oktatási intézmény működik, ezért különösen fontos az oktatás és a szakképzés folyamatos fejlesztése. Hangsúlyozta: a város fejlődése nemcsak a helyiek, hanem az egész nemzet számára fontos, hiszen Tokaj neve a Himnuszban is szerepel. 

A politikus felhívta a figyelmet a városban zajló történelmi léptékű fejlesztésre, aminek célja, hogy a fiatalok a jövőjüket is el tudják képzelni Tokajban, a település fejlesztéseinek pedig az oktatási intézmények fejlődésével együtt kell haladniuk.

Az iskolában a fejlesztés részeként 215 millió forintból az ökológiai szárny teljes födémcseréjét, a hátsó aula tetőszigetelését és a világítás korszerűsítését végezték el, továbbá akadálymentes mosdót építettek és a kondicionáló terem légtechnikai berendezését újították fel.

 

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Kovács Attila)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu