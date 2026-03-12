Hankó Balázs: A cél, hogy 2030-ra a magyar szakképzés Európa legjobbja legyen

Az elmúlt évtizedben 488 milliárd forintnyi fejlesztés valósult vagy valósul meg a szakképzési centrumokban – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter csütörtökön Tokajban. Hankó Balázs a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum és Gimnáziumban tartott, a fejlesztéseket átadó rendezvényen közölte: a magyar szakképzés a harmadik legjobb Európában, és a kormány célja, hogy 2030-ra az első helyet foglalja el. Ötször emelték az oktatói béreket 2020 óta, és ma már legalább 775 ezer forintos, de akár több mint egymillió forintos fizetést is kaphatnak az oktatók és a pedagógusok – mondta.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Hankó Balázs úgy fogalmazott, a megújult, versenyképes magyar szakképzés négy pilléren nyugszik. Ezek közül a folyamatosan megújuló infrastruktúra mellett fontos az oktatók elkötelezettsége és kiválósága, valamint a diákok, akik előtt a technikumok új lehetőségeket nyitottak.

A képzés során egyszerre lehet szakmát és érettségit szerezni, valamint adott a felsőoktatási továbbtanulás lehetősége is

– mondta. A tárcavezető emlékeztetett, a tanulókat ösztöndíjrendszer segíti, amiben havi 8–16 ezer forintos támogatás, kiemelkedő teljesítmény esetén akár hatvanezer forintos ösztöndíj, a duális képzésben pedig több mint 160 ezer forintos juttatás is elérhető. Hankó Balázs negyedik pillérként az egyedi képzési modellre hívta fel a figyelmet, amely a gyakorlatközpontú oktatásra épül. A duális képzésben az iskolák, a vállalkozások, az oktatók és a diákok együttműködése biztosítja, hogy az elméleti és a gyakorlati tudás egymást erősítse – mondta.

Hozzátette: az elmúlt években összesen 847 digitális tananyag készült el a szakmai oktatás támogatására. A miniszter rámutatott, jelenleg tíz nyolcadikosból hat választja a technikumokat vagy a szakképzést, ezt az arányt 2030-ra hétre vagy akár nyolcra akarják növelni.

A duális képzésben jelenleg a felsőbb évfolyamos diákok fele vesz részt, ezt az arányt tízből kilencre kívánják emelni – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a cél, hogy 2030-ra a magyar szakképzés Európa legjobbja legyen. Hozzátette: a szakképzés fejlesztése a magyar gazdaság és a fiatalok jövője szempontjából is kulcsfontosságú. Hankó Balázs a beszédében kiemelte, büszke magyar nemzet vagyunk, és Tokaj a magyar nemzeti büszkeségek egyike, amely a világban is azonosítja az országot.

Amikor Tokajt fejlesztjük, akkor a nemzeti büszkeséget is erősítjük

– jelentette ki.