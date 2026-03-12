Új korszak kezdődik a magyar palliatív-hospice ellátásban

Egységes rendszerű palliatív-hospice ellátást alakít ki a Semmelweis Egyetem a súlyos állapotú, gyógyíthatatlan és előrehaladott stádiumú gyermek- és felnőttbetegek, valamint családtagjaik komplex támogatására – jelentette be Merkely Béla, az intézmény rektora.

A Semmelweis Egyetem kialakítandó egységes palliatív-hospice ellátórendszeréről tartott ünnepség résztvevői Budapesten 2026. március 12-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A programbemutatón a rektor hangsúlyozta:

az új modell integrálja a klinikai, az ambuláns és az otthoni ellátást, így a betegek ott kaphatják meg a szükséges támogatást, ahol az számukra és családjuknak a legbiztonságosabb – akár kórházi, akár otthoni környezetben.

Merkely Béla felidézte II. János Pál pápa gondolatát, miszerint egy társadalmat az alapján lehet megítélni, miként bánik legelesettebb tagjaival. Hozzátette: az életük végén lévő emberek a legsebezhetőbbek közé tartoznak, ezért különösen fontos a súlyos betegségekben élők és családjaik támogatása.

A rektor kiemelte: Magyarországon a palliatív-hospice ellátás már évek óta működik, elsősorban hospice intézmények és civil szolgáltatók révén. A Semmelweis Egyetemen azonban most először jön létre teljes egészében egyetemi klinikába integrált modellprogram.

A multidiszciplináris szemléletű palliatív ellátás a felnőttellátásban mintegy kilencszáz, a gyermekellátásban körülbelül ezer súlyos beteg és családja számára lesz elérhető.

A program a magyar kormány és a Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatásával valósul meg.

Borítókép: Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)