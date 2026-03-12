semmelweis egyetemenhospicemerkely béla

Új korszak kezdődik a magyar palliatív-hospice ellátásban

A Semmelweis Egyetem modellprogramja egységes rendszerbe kapcsolja a kórházi, az ambuláns és az otthoni ellátást.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 12. 18:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egységes rendszerű palliatív-hospice ellátást alakít ki a Semmelweis Egyetem a súlyos állapotú, gyógyíthatatlan és előrehaladott stádiumú gyermek- és felnőttbetegek, valamint családtagjaik komplex támogatására – jelentette be Merkely Béla, az intézmény rektora.

Budapest, 2026. március 12. A Semmelweis Egyetem kialakítandó egységes palliatív-hospice ellátórendszerről tartott ünnepség résztvevői Budapesten 2026. március 12-én. MTI/Hegedüs Róbert
A Semmelweis Egyetem kialakítandó egységes palliatív-hospice ellátórendszeréről tartott ünnepség résztvevői Budapesten 2026. március 12-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A programbemutatón a rektor hangsúlyozta:

az új modell integrálja a klinikai, az ambuláns és az otthoni ellátást, így a betegek ott kaphatják meg a szükséges támogatást, ahol az számukra és családjuknak a legbiztonságosabb – akár kórházi, akár otthoni környezetben.

Merkely Béla felidézte II. János Pál pápa gondolatát, miszerint egy társadalmat az alapján lehet megítélni, miként bánik legelesettebb tagjaival. Hozzátette: az életük végén lévő emberek a legsebezhetőbbek közé tartoznak, ezért különösen fontos a súlyos betegségekben élők és családjaik támogatása.

A rektor kiemelte: Magyarországon a palliatív-hospice ellátás már évek óta működik, elsősorban hospice intézmények és civil szolgáltatók révén. A Semmelweis Egyetemen azonban most először jön létre teljes egészében egyetemi klinikába integrált modellprogram.

A multidiszciplináris szemléletű palliatív ellátás a felnőttellátásban mintegy kilencszáz, a gyermekellátásban körülbelül ezer súlyos beteg és családja számára lesz elérhető.

A program a magyar kormány és a Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatásával valósul meg.

 

Borítókép: Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu