Merkely Béla: A cél, hogy a Semmelweis Egyetem bekerüljön a legjobb száz közé

Szakterületén a világ kétszáz legjobb egyeteme között a Semmelweis Egyetem, az intézmény a tavaly elért eredményhez képest ráadásul javított, a 186. helyet szerezte meg. A Semmelweis Egyetemnek mindegyik fő indikátorban sikerült erősödnie, legnagyobb mértékben a kutatás és az oktatás területén, de tovább erősödött az egyetemi tudományos publikációk idézettsége is.

Munkatársunktól
2026. 01. 23. 22:51
A folyamatos, kitartó és magas színvonalú munka lassan, de biztosan beérik – reagált Merkely Béla a Magyar Nemzetnek, miután világszinten a 200 legjobb felsőoktatási intézmény közé került szakterületén a Semmelweis Egyetem

Semmelweis Egyetem
Világszinten a 200 legjobb felsőoktatási intézmény közé került szakterületén a Semmelweis Egyetem (Fotó: Semmelweis Egyetem / Facebook)

A Times Higher Education most kiadott, 2026-os orvostudományi és egészségügyi (Medical and Health) szakterületi rangsorában a világ 102 országának 1230 egyeteme szerepel. 

A Semmelweis Egyetem a tavaly elért eredményhez képest javított, idén a 176-200. hely közötti pozícióba került, így húsz hellyel előrelépve 2025-ös eredményéhez képest a világ 186. legjobbja lett szakterületén. 

Tovább erősödött a Semmelweis Egyetem

A rektor szerint a mostani eredmény is azt mutatja, jó irányba halad az intézmény, ezáltal egyre közelebb jutnak a célukhoz, hogy a világ 100 legjobb egyeteme közé kerüljenek. – Folyamatos, kitartó és magas színvonalú munkával, elhivatott kollégákkal. Az egyetem legfőbb értéke a humánerőforrása és az az elkötelezettség, amivel a hivatásukat végzik a kollégák. Mindannyiunkat az motivál, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk a hallgatóknak és a betegeknek. A mostani eredmény pedig azt mutatja, jó irányba haladunk, és egyre közelebb jutunk célunkhoz, hogy a világ 100 legjobb egyeteme közé kerüljünk – értékelt Merkely Béla.

Az egyetemnek szinte mindegyik fő indikátorban sikerült erősödnie, legnagyobb mértékben

  • a kutatási kiválóság (research quality) terén,
  • az oktatás (teaching) terén,
  • de magasabb pontszámot ért el az ipari eredmények (industry) vonatkozásában,
  • és a kutatási környezet (research environment) mérőszámaiban is,
  • emellett pedig tovább erősödött az egyetemi tudományos publikációk idézettsége, kutatásaik reputációja és kiválósága.

– Büszkeséggel tölt el, hogy a világ legjobb 200 egyeteme közé került szakterületén a Semmelweis Egyetem. Nemcsak országos szinten, de a kelet-közép-európai régiót nézve is a legjobb helyen állunk. A mostani eredmény nemcsak erősíti Magyarország nemzetközi tudományos presztízsét, de erőt is ad nekünk a további fejlődéshez, ami kiemelt azon az egyetemen, ami a prágai Károly Egyetem után egész Európában a legnagyobb orvos- és egészségtudományi képzőhelynek számít a hallgatói létszám alapján.

A rangsorban való előrelépéssel a tehetséges hallgatók még szívesebben választanak minket, a kutatók világszerte figyelnek ránk, és növelni tudjuk a nemzetközi együttműködéseket, ami gazdagítja a tudás- és képzésbeli színvonalat

– véleményezte a rektor a rangsor eredményeit.

A hazai, orvos- és egészségtudományi képzést biztosító egyetemek közül a Pécsi Tudományegyetem a 401-500., a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem 501-600. közötti sávban található. A világranglista első három helyezettje az Oxfordi Egyetem, a Cambridge Egyetem és a Harvard.

Sikeresek a magyar egyetemek

A Semmelweis Egyetem nívós eredményét Hankó Balázs jelentős előrelépésnek nevezte, a miniszter szerint 2030-ra tartható az a célkitűzés, hogy legyen magyar felsőoktatási intézmény a világ száz legjobbja között.

–  Tizenkettő magyar egyetem van a legjobb 5 százalékban. Míg 2020-ban 24 szakterületen, most már 60 szakterületen vagyunk ott az első 5 százalékban: Szegedi Tudományegyetem 11 tudományterületen került a legjobbak közé, 9 egyetem a műszaki-mérnöki, 7 a fizikai, szintén 7 pedig a gazdaságtudományi területen – tájékoztatott.

Jók a magyar egyetemek: háromból két magyar hallgató olyan egyetemre jár, ami a világ egyetemeinek legjobb öt százalékában van

– fogalmazott Hankó Balázs.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook/ Semmelweis Egyetem)

