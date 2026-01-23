Merkely Béla: A cél, hogy a Semmelweis Egyetem bekerüljön a legjobb száz közé

A folyamatos, kitartó és magas színvonalú munka lassan, de biztosan beérik – reagált Merkely Béla a Magyar Nemzetnek, miután világszinten a 200 legjobb felsőoktatási intézmény közé került szakterületén a Semmelweis Egyetem.

Világszinten a 200 legjobb felsőoktatási intézmény közé került szakterületén a Semmelweis Egyetem (Fotó: Semmelweis Egyetem / Facebook)

A Times Higher Education most kiadott, 2026-os orvostudományi és egészségügyi (Medical and Health) szakterületi rangsorában a világ 102 országának 1230 egyeteme szerepel.

A Semmelweis Egyetem a tavaly elért eredményhez képest javított, idén a 176-200. hely közötti pozícióba került, így húsz hellyel előrelépve 2025-ös eredményéhez képest a világ 186. legjobbja lett szakterületén.

Tovább erősödött a Semmelweis Egyetem

A rektor szerint a mostani eredmény is azt mutatja, jó irányba halad az intézmény, ezáltal egyre közelebb jutnak a célukhoz, hogy a világ 100 legjobb egyeteme közé kerüljenek. – Folyamatos, kitartó és magas színvonalú munkával, elhivatott kollégákkal. Az egyetem legfőbb értéke a humánerőforrása és az az elkötelezettség, amivel a hivatásukat végzik a kollégák. Mindannyiunkat az motivál, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk a hallgatóknak és a betegeknek. A mostani eredmény pedig azt mutatja, jó irányba haladunk, és egyre közelebb jutunk célunkhoz, hogy a világ 100 legjobb egyeteme közé kerüljünk – értékelt Merkely Béla.

Az egyetemnek szinte mindegyik fő indikátorban sikerült erősödnie, legnagyobb mértékben

a kutatási kiválóság (research quality) terén,

az oktatás (teaching) terén,

de magasabb pontszámot ért el az ipari eredmények (industry) vonatkozásában,

és a kutatási környezet (research environment) mérőszámaiban is,

emellett pedig tovább erősödött az egyetemi tudományos publikációk idézettsége, kutatásaik reputációja és kiválósága.

– Büszkeséggel tölt el, hogy a világ legjobb 200 egyeteme közé került szakterületén a Semmelweis Egyetem. Nemcsak országos szinten, de a kelet-közép-európai régiót nézve is a legjobb helyen állunk. A mostani eredmény nemcsak erősíti Magyarország nemzetközi tudományos presztízsét, de erőt is ad nekünk a további fejlődéshez, ami kiemelt azon az egyetemen, ami a prágai Károly Egyetem után egész Európában a legnagyobb orvos- és egészségtudományi képzőhelynek számít a hallgatói létszám alapján.

A rangsorban való előrelépéssel a tehetséges hallgatók még szívesebben választanak minket, a kutatók világszerte figyelnek ránk, és növelni tudjuk a nemzetközi együttműködéseket, ami gazdagítja a tudás- és képzésbeli színvonalat

– véleményezte a rektor a rangsor eredményeit.